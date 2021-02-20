因應國際新局勢，總統府19日宣布國安及兩岸人事異動，陸委會主委由陸委會前副主委邱太三接任，陸委會主委陳明通轉任國安局長，國安局長邱國正則是接掌國防部長，名單公布後，引發外界熱議。對此，國民黨副祕書長李彥秀今(20日)在臉書寫下，今天是初九天公生，要做好事，說好話，所以對國安人事佈局，也不要太苛刻，她更一一對這些人寫下期許，也笑稱「民進黨的全方位人才」。

李彥秀20日在臉書對新的國安人事發表看法，針對轉任國安局長的陳明通，她說，希望陳能放下陸委會時期嘴砲連篇的見獵心喜，真的找回過去明通師的初衷，從兩岸視角出發，重新關照國安問題。至於，回鍋政壇的陸委會主委邱太三，李彥秀則希望他除了不要再隨便打電話給司法單位了，也應該回到過去務實的兩岸觀點，尋求兩岸務實交流的可能。

關於邱國正部長方面，李彥秀要他可以好好關照整體國防的戰略佈局，顧好細節固然重要，當到部長的位子，更應該提高格局跟視野，強化中華民國的國防武力。李彥秀也說，雖然只講國安人事，但竟然一時忘了兼任行政院發言人的斜槓政委，希望羅秉成發言人記得自己是行政院發言人，不是司法院發言人，更要記得自己沒有釋憲的權力。

最後，李彥秀說，雖然國安人事名單沒驚喜，但是仍然給予期待跟祝福，也希望國泰民安風調雨順。對此，網友則是留言表示，雖然是善心的叮嚀，效果不會很大，當今的民進黨，會讓你失望了，也有人認為李彥秀頭腦清楚，希望當權者能聽的進她的忠告。

(中時新聞網)