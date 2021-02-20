周五美國正式重返《巴黎氣候協定》，將重振全球對抗氣候變遷的努力，拜登政府已計畫在未來30年大幅削減排放量。

科學家與各國外交官員對美國重返該協定表示歡迎。美國總統拜登在上任第一天即下令歸隊，30日後該命令正式生效。

自從近200個國家簽署這項2015年協議以防止災難性氣候變遷以來，美國是唯一退出的國家，時任美國總統的川普宣稱應對氣候的行動過於傷財。

美國總統的氣候特使凱瑞（John Kerry）周五參加紀念美國重返《巴黎氣候協定》的線上活動，與會者包括與英國與義大利大使，以及聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）等人，凱瑞表示，美國將盡力彌補因川普退出而失去的時間。

拜登已承諾在2050年之前實現美國淨排放為零的目標。科學界表示這個目標符合所需，同時強調到2030年，全球排放量必須減少一半，以防止全球暖化最具破壞性的影響。

拜登亦已簽署十多個與氣候變化有關的行政命令，同時動員所有聯邦機構協助制定政府的應對措施。這些措施將成為華盛頓當局為2030年規畫之新減排目標或「國家自定貢獻」（NDC）的核心，並將於拜登於4月22日主持全球氣候領導人峰會之前公布。下一次的聯合國氣候會議將於11月在蘇格蘭最大城市格拉斯哥（Glasgow）舉辦。

(時報資訊)