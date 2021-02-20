藝人陳庭妮出道多年，演出《真愛找麻煩》、《真愛趁現在》等電視劇走紅，近來更是推出新戲《火神的眼淚》，她也不時在社群網路上與粉絲分享日常，大展親民作風，昨（19日）透露自己一度受困在電梯裡，手機電量更是僅剩10％，好在最後順利脫困，才結束這場電梯驚魂記。

陳庭妮在IG限時動態透露昨晚（19日）7點，獨自被困在電梯裡頭，讓她嚇到一度不知所措，好在維修人員獲報後立刻前來救援，更在她受困電梯裡頭時，不斷隔著電梯門安撫她的情緒，好在平安脫困後，結束這場電梯驚魂記，讓她頻頻跟對方道謝，更在第一時間急忙跟所有人報平安，並表示：「人生初體驗，其實感覺蠻可怕的」，隨後聽從大家建議，去買一張彩券來做公益順便壓壓驚。

陳庭妮受困電梯，好在最後平安脫困。（圖／chen_ting_ni IG）

此外，她也立即向計程車司機道歉，表示原本叫好車要出門，卻在下樓時意外被困在電梯裡，礙於當時手機電量僅剩10％，加上過於緊張，只能匆促打電話取消，無法詳細說明狀況，導致對方在尖峰的周五晚間時段，白白跑了一趟，讓她坦言相當抱歉，也希望對方能夠原諒她的行為，畢竟自己不是故意的。

身為偶像劇女神的她，之前在民生社區散步遛狗，當時穿著細肩帶格紋洋裝，低胸設計讓她的傲人北半球和深邃事業線都被看光，酥胸更是呼之欲出，尤其背面僅用衣服綁蝴蝶結，整片白皙美背都露出，讓網友看了全暴動，直呼好想要跟女神巧遇。

(中時新聞網)