yes123求職網今（20）發布最新「薪資滿意度與升遷疫外卡關調查」指出，若衡量每天「投入工作的時間與獲得的報酬」，高達91.6％的受訪上班族透露，「不滿意」目前工作的薪資待遇，該比例不但高於去年的90.2%，更創下八年以來的新高。

此外，上班族「薪情」差也反映在薪資滿意度上，呈現嚴重不及格！yes123調查顯示，今年勞工評估自我的「薪資滿意度」平均僅落在39分，略低於去年的39.7分，且續創八年新低。其中，自評「零分」的比例也佔了15.8％。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，評價上班族的薪資滿意度，不能光看薪水高低的「絕對值」，還要考慮到工時長短，以及職場壓力大小，有些工作看似領高薪，卻經常「勞心勞力」，導致生活與事業失衡，甚至引發過勞影響健康，最終得不償失。

楊宗斌進一步指出，對於離鄉就業的勞工，可能還有租屋、外食、通勤等費用，即使前往大都市，工作機會確實比較多、起薪比較優渥，但同時物價水準也比較高，因此扣除總開銷後，能不能真的存到錢，還是變成「入不敷出」，都是衡量收入滿意度的變數。

上述調查由yes123求職網於2021年1月27日到2月9日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲（含）以上，且目前有工作的求職會員（已畢、役畢或免役者），有效問卷共1,306份。

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