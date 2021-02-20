經濟部數據指出，1月核准僑外投資件數年減少45.19%，核准金額亦年減少49.07%，主要是因為去年基期偏高所致。
根據經濟部投審會統計，1月核准僑外投資件數為228件，年減少45.19%，在核准金額部分，投(增)資金額計美金5億811萬5000元(折合新臺幣152億4345萬元)，年減少49.07%。
1月核准新設公司件數為137件，新設公司投資金額新臺幣8億4223萬5000元(折合美金約2807萬4500元)；另110年1月核准新南向國家來臺投資件數為43件，年減少15.69％，投(增)資金額計美金2462萬6000元(折合新臺幣7億3878萬元)，年增加94.05％，其中投資金額較大者為印尼、新加坡及馬來西亞。
對外投資方面，110年1月核准(備)對外投資件數為23件，年減少42.5%，投(增)資金額計美金3億7736萬4000元(折合新臺幣113億2,092萬元)，年減少50.58%。投資金額減少幅度較大，主要因109年1月華新麗華以美金5億5278萬3364元間接增資香港華新國際等大型投資案所致。
另外，1月核准(備)對新南向國家投資件數為7件，年減少53.33%，投(增)資金額計美金2億9704萬1000元(折合新臺幣89億1123萬元)，年增加149.04%，其中投資金額較大者為印度、馬來西亞、印尼。
(時報資訊)
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