蘇姓得主幸運獲獎，市長盧秀燕隨即call out要向得主恭賀，但2次電話都沒接聽。(陳世宗攝)

「台中女麗購」抽獎活動在本月6日截止，締造16億元消費登錄金額。台中市長盧秀燕等20日公開抽出壓軸最大獎50兩黃金價值超過330萬，1名蘇姓得主幸運獲獎，盧秀燕隨即call out要向得主恭賀，但2次電話都沒人接聽；經發局指出，今天是補班日得主可能上班忙或是休假睡眠，將會持續聯絡。盧秀燕強調，一旦打通電話一定會再直接與得主通話並恭喜對方。

台中購物節去年創下逾90億元消費登錄金額佳績，經發局再推出為期2個月的「台中女麗購」活動，發票登錄金額約16億元、共約178萬張發票，APP下戴也達38萬人次。

盧秀燕表示，台中女力購活動，首次主打「她經濟」帶來龐大商機及消費力，締造出16億元消費登錄金額，帶動各產業與經濟效益提升。女性消費有兩大特色，即消費保守且以家人為主，花錢會精打細算；因此登錄發票多，但金額偏小，她鼓勵女性消費多珍愛自己。

盧秀燕指出，市府首屆主打女性消費推出台中女麗購活動，以女性消費為主，美容美體、旅宿餐飲、運動休閒、百貨零售等產業，並增加飯店、伴手禮、交通旅遊、商圈等周邊經濟效益，因應疫情，加入電商平台專區，讓全台民眾透過電商購物，累計高達1.7億元的電商平台消費金額。

經發局強調，市府將在今年暑假接續舉辦下一屆台中購物節，繼續努力拼經濟，並會有更郭精彩的活動與獎項。

(中時 )