yes123求職網今（20）發布「薪資滿意度與升遷疫外卡關調查」指出，國內上班族長時間薪水停滯不前，此次調查顯示，高達87％的受訪上班族已經一年以上「沒調薪」，其中，甚至有9.6％十年以上沒調薪，整體而言，國內上班族平均「被凍薪」了3.8年，創下八年來新高！

根據yes123長期追蹤調查，上班族平均「被凍薪」的時間，2014年為1.9年；2015年為2年；2016年為2.2年；2017年為2.3年；2018年為2.4年；2019年為3.1年；2020年為3.5年。今年調查則是3.8年，可看出逐年增加的趨勢。

此外，回顧過去一年，yes123調查顯示，高達74.6％的上班族覺得自己去年「調薪進度」受到疫情影響，甚至有59.3％的人去年遭遇「變相減薪」的情況，其中包括：62.5％「年終獎金縮水」，37.2％「刪減加班費」，28.7％「分紅縮水」，還有「刪減三節獎金」(26.6％)、「刪減績效獎金」(24.7％)。

為了主動替自己爭取加薪，yes123調查顯示，在可複選狀況下，上班族認為「最快的」加薪方法，包括61.9％「成功跳槽，而且換到薪水更高的公司」；44.6％「選擇下班後或休假時去兼差」；也有38％「花時間補習進修，然後考取證照」；還有36.8％「靠投資理財，而且有獲利」；另外「自行創業，而且有獲利」比例也占了23.6％。

yes123求職網發言人楊宗斌建議，若考慮要跳槽到高薪行業，或是變動職務、調部門，首先要下定決心「大破大立」、「砍掉重練」，勇於跳出職場舒適圈，收入與職位才有翻轉的可能性；再來，進一步要「跨領域」工作，成為「職場斜槓族」，包括補強產業知識、專業技能，甚至考取證照，投入時間跟金錢，重新學習「一技之長」或「第二專長」。

上述調查由yes123求職網於2021年1月27日到2月9日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上，且目前有工作的求職會員（已畢、役畢或免役者），有效問卷共1,306份。

(工商 )