好驚險！台南市政府警察局保安警察大隊二中隊14日晚間7時，巡邏行經台南市安南區台江大道與安明路口時，發現蔡姓民眾駕駛自小客車向警方鳴按喇叭求援，經了解發現其幼子因不慎吞食吸管，卡於喉嚨，造成身體不適，隨即以警車鳴放警報器開道，驅車前往安南醫院急救，所幸男童並不大礙，堪稱警方神救援。

台南市政府警察局保安警察大隊二中隊小隊長王世旭、員警高瑞彬、陳耿德等3員，14日晚間7時5分行經南市安南區台江大道與安明路口，遇蔡姓民眾駕駛自小客車，向警方鳴按喇叭求援，經了解，蔡民幼子因不慎吞食吸管卡於喉嚨，造成身體不適，亟須前往醫院就醫。

王等3員了解後，立即以警車鳴放警報器開道，驅車前往安南醫院急診救護，約9分鐘後，於19時14分平安抵達，家屬對於警方的適時幫助也深表感激。南市府警察局表示，小隊長王世旭、警員高瑞彬、陳耿德等3員，秉持「春假期間，為民服務不打烊」，平安抵達安南醫院急診室，忠勤事蹟足堪表率。

(中時 )