近來房市買氣持續熱絡，安新建經觀察，目前最常見的購屋糾紛，就是屋況問題，其中，又以漏水為最大宗；至於賣方原貸款沒有完成塗銷等產權問題，也頗常見，為了避免後續衍生購屋糾紛，建議買方在交屋前，要掌握「問、看、摸、約、圖」五字訣，充分瞭解屋況與產權等等，才能在新的一年安心住好宅。

安新建經協理陳彥均表示，交屋後，應多詢問、仔細看，揪出隱藏性漏水，就是五字訣中的「問」，想要確認屋況，首先要動口多詢問，除了要多問仲介、掌握詳情之外，也可以多方打聽社區評價、建商口碑等等；如果是屋齡比較久的物件，陳彥均提醒，要特別詢問管線是否曾經換新，如果沒有，就得特別留心。

第二，要張開眼睛仔細「看」。若想避免買到漏水屋，陳彥均說，建議晴天、雨天、白天、晚上，都要去看房，看看有沒有壁癌，即便看似沒有，也要注意有無油漆剝落或油漆凸起等等，這都屬於壁癌前兆，可能有隱藏性漏水。要特別注意的地方，包括天花板的四角、廁所、廁所外的牆角，房間隔間牆如果後面是廁所，也要仔細瞧瞧；對外窗的窗框，防水措施若沒做好，可能會有雨水滲漏，得要當心；公共管道間有諸多管道匯集，也容易有漏水狀況，卻很容易被忽略。

第三，要動動手「摸」。例如每個水龍頭都要記得開開看，看水流順暢度、排水狀況等等，陳彥均說，如果排水不順、甚至有積水，管線就可能有堵塞問題；沖馬桶的按鈕也按按看，觀察抽水狀況、通暢度等；廁所外牆或窗框，則可摸摸看有沒有特別潮濕。

第四，看清相關文件契「約」。首先，看看權狀上的名字、坪數、地址是否正確，也得看車位標示是否相符，陳彥均提醒，台灣有很多不同法規時期的建築，車位登記的情形都不一樣，需特別當心。除了權狀之外，謄本也得細細看清。

第五，隨手拍照，有「圖」為證。陳彥均說，當買賣雙方約定好哪些物品、家具要留下來，就可以先拍照，當成佐證；交屋時，也建議順手把現況都拍起來，未來有需要時可核對。

(時報資訊)