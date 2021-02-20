變性網紅「罔腰」對外聲稱懷孕引發質疑與關注，台北市長柯文哲19日在社交軟體Clubhouse聊天時表示，吃太飽啦，懷孕要子宮，一聽就是違反醫學知識，看一看就好，覺得不合理就跳過去。

柯文哲今天中午在Clubhouse「補班日，＊＊來放飯」聊天，被問到「罔腰」宣稱懷孕，他直呼「吃太飽啦」。

他說，問題是受精卵要放哪，變性只是外觀變性，身體內器官沒有改變，懷孕要有子宮，放腹腔沒辦法著床。

柯認為，一聽就是違反醫學知識，怪怪的，很多這種消息，反正看一看就好，覺得不合理就跳過去了。

(中時 )