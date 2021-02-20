台股農曆封關期間，美國四大指數輪流創下新高，包含Amazon和Google財報都優於預期，美國Nasdaq科技股表現優異，也造成開紅盤第一天就強漲559點，一舉越過之前高點16238，且成交量溫和放大到4000億左右，量價並未失控，以目前歐美封城和戴口罩，加上疫苗三管齊下，全球過去一周增加270萬病例，與元月初的498萬例相較已明顯緩。美國上周新增63.2萬病例，相對於12月末的高峰，已減少58% ，現存重症病患，從高峰2.4萬人降至1.4萬，醫療體系壓力大幅減輕，對於股市是正面。

另外拜登新政，紓困案可望於三月上路，拉抬景氣動能，此舉不但可增加消費動能，更可穩定景氣擴張動能。再者聯準會主席鮑爾呼籲國會加速推動刺激政策，不認同未來景氣將過熱的看法，意味著貨幣政策將維持寬鬆，對於股市亦是正面。

至於台灣元月出口年增36.8%，優於預期；電子、傳產出口均呈兩位數增長；

元月貿易盈餘達62億美元，遠高於去年同期的34億美元，外貿部門表現強勁，今年首季GDP可望上修，優於去年第四季的4.9%。

近期美元跌深反彈，但很快又回落到91以下位置，年初至今新台幣升值0.41%，鑑於美歐利率仍低、政策性引導，美元短時很難回升，新台幣走緩升格局不變，有利於股市往上推升動能。

日前台股上櫃指數亦隨著集中市場創下波段新高，代表資金有擴散現象，2月至3月行情應不至於再走「拉積盤」的模式，畢竟元月上市櫃就有130家以上營收創新高，所以此刻仍可挖掘仍在低檔被低估的股票，本周分享三檔潛力股：

聖暉（5536）:12月營收16.3億是歷史新高，去年推估獲利可達18元左右，該公司由於東南亞業務增加，今年總體營收還要增加2成，今年獲利有機會挑戰20元以上，幾乎是本益比最低的半導體設備廠。

資通（2471）:12月營收1.14億為近幾年單月新高，尤其去年Q3獲利1.19元遠比同質性公司敦陽1.1元和零壹0.9元要好，但股價卻遠在這兩家公司之下，可以留意逢低布局機會。

和勤（1586）:12月營收2.55億為歷史新高，1月營收維持高檔，作為美系電動車大廠部分零件全球獨供業者，今年美系電動車營收佔比持續增加，另外可望續供客戶德國新廠，預估營收比重上升至20%。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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(中時新聞網)