1對稀有的大翅鯨（座頭鯨）20日早上現蹤台東蘭嶼海域，不僅引起鄉親一陣騷動，牠們跳躍悠游的畫面被當地椰油國小教師顏子矞拍下PO上網，族人表示「看到大翅鯨，表示好兆頭，今年捕魚一定大豐收」；專家說，春季是大翅鯨隨黑潮洄游北上的季節。

1對稀有的大翅鯨（座頭鯨）20日早上現蹤台東蘭嶼海域，引起鄉親一陣騷動，牠們跳躍悠游的畫面被當地椰油國小教師顏子矞拍下PO上網。（椰油國小教師顏子矞提供／蔡旻妤台東傳真）

「我們看到鯨魚了！不得了了，這個只能在夢中的畫面」顏子矞說，今早被一陣陣驚呼聲吵醒，衝到陽台一看，就發現西邊海域有兩尾鯨魚在海面上跳躍，一大一小，時而跳出水面，時而噴水柱，目測距離椰油村港澳不到500公尺，悠游一路往北邊方向游去，讓在場所有圍觀民眾都掩不住內心的激動，驚呼連連。

1對稀有的大翅鯨（座頭鯨）20日早上現蹤台東蘭嶼海域，引起鄉親一陣騷動，牠們跳躍悠游的畫面被當地椰油國小教師顏子矞拍下PO上網。（椰油國小教師顏子矞提供／蔡旻妤台東傳真）

「大鯨魚現身，表示飛魚群就快到了」鄉親說，數年前有看到3隻大翅鯨家族出現，這次只有2尾，一大一小推測可能是母子，緩緩往北邊游去；蘭嶼島上也有說法，認為開春能看到大翅鯨出現，就代表是好兆頭，海上捕魚一定大豐收！

鯨豚專家葉建成表示，大翅鯨又名座頭鯨，每年春季是大翅鯨隨黑潮洄游北上的季節，這對母子是從南方繁殖區要回到北方覓食區，應是途中經過蘭嶼海域。新生仔鯨重1至2噸，成年鯨重量可達25至30公噸。

座頭鯨以其躍出水面姿勢、超長的胸鰭與成年雄鯨複雜的叫聲而聞名。活動時多一雙一對活動，有洄游習性，游泳速度較慢，主食為小甲殼類和群游性小型魚類，是賞鯨者的最愛之一。

此外，根據美國國家海洋暨大氣總署官網資料顯示，台灣海域的大翅鯨屬於西北太平洋的族群，保育狀態為瀕臨絕種。葉指出不少魚類洄游途中恐經過大型流刺網，其殺傷力強，不論是大魚、小魚都全數落網，呼籲各界勿使用以免造成生態浩劫。

(中時 )