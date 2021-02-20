台中新光三越舉辦「MOOMIN花漾精靈」主題展，現場呈現嚕嚕米大型拍照框還有甜蜜春天嚕嚕米與可兒兩米高花牆設計。（馮惠宜攝）

展場也推出兩公尺巨型扭蛋機，最大獎有機會扭到價值3880元的嚕嚕米模型。（馮惠宜攝）

哇！嚕嚕米大型拍照框、嚕嚕米與可兒兩米高花牆設計以及Moominvalley Park嚕嚕米立體造型書本…，為解迷粉們悶了很久出國的情緒，台中有百貨業者推出「MOOMIN花漾精靈」主題展，打造八大主題拍照打卡點，讓Moomin粉免出國也能拍好拍滿。

嚕嚕米是風靡全球的芬蘭國寶，萌樣更風靡日本，在日本還設有主題公園Moominvalley Park；台中新光三越2月20日起舉辦「MOOMIN花漾精靈」主題展，以三大情境主題區精典呈現日本嚕嚕米的主題公園場景，包括「花漾嚕嚕米」有最春天的嚕嚕米大型拍照框，還有甜蜜春天嚕嚕米與可兒兩米高花牆設計。

以及「MOOMIN精靈迴廊」集結MOOMIN經典場景無框畫，彷彿姆明谷的藝術盛典；而「春日姆明谷」更是同步日本Moominvalley Park兩米高書本牆設計，融合嚕嚕米繪本氛圍。

值得一提的是，展場也推出兩公尺巨型扭蛋機，以及萌度破表嚕嚕米拍貼機；並同步引進來自全球的嚕嚕米人氣爆棚商品：嚕嚕米公仔及絨毛娃娃、SUN STAR實用與可愛兼具的嚕嚕米人氣文具、百年大廠丸真親膚嚕嚕米毛巾、超精美YAMAKA瓷器，還有嚕嚕米台灣限定的全新商品。

(中時 )