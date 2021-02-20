哇！嚕嚕米大型拍照框、嚕嚕米與可兒兩米高花牆設計以及Moominvalley Park嚕嚕米立體造型書本…，為解迷粉們悶了很久出國的情緒，台中有百貨業者推出「MOOMIN花漾精靈」主題展，打造八大主題拍照打卡點，讓Moomin粉免出國也能拍好拍滿。
嚕嚕米是風靡全球的芬蘭國寶，萌樣更風靡日本，在日本還設有主題公園Moominvalley Park；台中新光三越2月20日起舉辦「MOOMIN花漾精靈」主題展，以三大情境主題區精典呈現日本嚕嚕米的主題公園場景，包括「花漾嚕嚕米」有最春天的嚕嚕米大型拍照框，還有甜蜜春天嚕嚕米與可兒兩米高花牆設計。
以及「MOOMIN精靈迴廊」集結MOOMIN經典場景無框畫，彷彿姆明谷的藝術盛典；而「春日姆明谷」更是同步日本Moominvalley Park兩米高書本牆設計，融合嚕嚕米繪本氛圍。
值得一提的是，展場也推出兩公尺巨型扭蛋機，以及萌度破表嚕嚕米拍貼機；並同步引進來自全球的嚕嚕米人氣爆棚商品：嚕嚕米公仔及絨毛娃娃、SUN STAR實用與可愛兼具的嚕嚕米人氣文具、百年大廠丸真親膚嚕嚕米毛巾、超精美YAMAKA瓷器，還有嚕嚕米台灣限定的全新商品。
(中時 )
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