宅經濟、挖礦及車用市場需求回溫，散熱風扇廠—元山(6275)及顯示卡散熱風扇廠—動力-KY(6591)1月合併營收表現亮眼，其中元山科技1月合併營收3.43億元，創下單月歷史次高；動力-KY自結1月合併營收為1億5663萬7000元，年成長高達95.1%，由於客戶訂單強勁，兩家公司第1季營運可望淡季不淡。

2020年秋冬引爆新冠肺炎二次疫情，全球在家工作、線上會議及家庭娛樂等宅經濟持續發酵，且去年9月Nvidia及AMD相繼推出新款GPU，帶動消費者兩年一波的顯示卡升級潮，加上近期比特幣價格屢創歷史新高，挖礦機台需求明顯增加，推升動力-KY高階顯示卡用散熱風扇出貨量大幅成長。

動力-KY自結1月合併營收為1億5663萬7000元，月增5.41%，年成長95.1%，動力-KY表示，下游系統廠商推出的支援Nvidia新世代高階RTX 3090/3080/3070/3060Ti顯示卡的散熱風扇出貨量持續攀升，主要在於新世代繪圖晶片可全數支援4K、2K畫質遊戲及高階運算系統的穩定運作，而價格與上一代RTX20系列相當，其高性價比相當受到消費者青睞，支援Nvidia新世代晶片獨立顯示卡銷售增加，可望帶動公司高階顯示卡用散熱風扇出貨量持續攀高。

動力-KY表示，目前上游IC及零組件供貨不足狀況仍待紓解，以目前訂單來看，公司顯示卡及PC相關散熱風扇出貨成長動能將可望延續至第1季，而Nvidia預計將於2月推出中階RTX 3060系列晶片，以過往中低階獨立顯示卡受惠價格優勢，銷售量明顯超過支援高階晶片顯示卡的經驗來看，今年整體顯示卡散熱風扇出貨量將可望持續增加。

再者，近期比特幣價格飆漲，帶動下游挖礦機台需求明顯增加，隨著比特幣交易流通及應用場景日趨廣泛，此波挖礦風潮將可望延續，帶動整體挖礦機相關散熱風扇產品需求提升，動力-KY預估，將可同步挹注整體營收獲利貢獻。

在利基型風扇產品方面，動力-KY今年將聚焦5G伺服器、智慧家電及車用等相關散熱產品。其中在5G伺服器散熱風扇方面，公司目前正與下游客戶進行產品驗證，預估下半年放量出貨；智慧家電方面今年將推出自主研發的隨身型抗菌風扇、紫外線殺菌器及移動式空氣清淨機風扇等，搶攻防疫商品市場；車用散熱風扇產品將可望打入中國一線車廠供應鏈，公司整體營運成長動能可期。

大陸車市自2020下半年起蓬勃發展，政策補助與車商大力推銷及車款不斷升級提高風扇使用量下，車用散熱風扇訂單供不應求，加上高階IT&網通風扇出貨暢旺，帶動元山1月合併營收達3.43億元，月增19.87%、年增45.88%，創下單月歷史次高。

元山表示，車用產品訂單能見度已達第2季，東莞兩廠產能稼動率近乎滿載，且高階IT&網通亦因二次疫情推動宅經濟持續發酵，桌機組裝市場蓬勃發展，而5G通訊起飛亦貢獻包括雲端資料中心、數據資料庫等高階散熱需求，目前在手訂單掌握度高，而高階家用飲水機預計在今年第2季起開始貢獻營收，有助公司營運再次挑戰新高，樂觀看待產業帶動散熱風扇需求可望延續。

(時報資訊)