田中將大重返日職，與老東家樂天金鷲簽下年薪9億日幣的合約，今日首度在春訓的練習賽中登板，先發對上火腿隊，其中與中田翔的投打對決最令人注目，不過田中將大首局就被中田翔敲出一發3分炮，重演了11年前的劇本。

田中將大睽違8年重返日職後，首度在公開的練習賽中登板，首局先三振了松本剛，不過接下來連對中島卓也、西川遙輝投直球都遭敲安，一、二壘有人的情況下對決到火腿重砲中田翔，一顆滑球被逮中敲成左外野方向3分炮，接下來大田泰示也敲安，火腿首局連4安。第2局田中將大則讓火腿對三上三下，首次出賽僅丟2局便退場，總計被敲4安、失3分，有2次三振。

中田翔對田中將大開轟要追溯到11年前兩人初次交手，2010年中田翔對田中在主場札幌巨蛋敲出陽春炮，不過攤開數據來看，中田翔對戰成績在下風，總計54打數僅敲10安含1轟，3分打點，打擊率僅1成85，過去中田翔曾表示不喜歡對決田中。

(中時 )