PGA捷恩斯邀請賽（The Genesis Invitational）今天進行次輪賽事，台灣高球好手潘政琮輝出70（-1）桿，以兩輪總桿數141桿並列第40名晉級，暫列榜首的仍是美國好手伯恩斯（Sam Burns），領先並列第2名的球員5桿。

從後9洞出發的潘政琮，雖然開賽第3洞就吞下雙柏忌，但他下一洞立刻回穩，成功抓下小鳥，還從17號洞起連3洞抓下小鳥，總計次輪他抓下6隻小鳥、吞1雙柏忌及3柏忌，成功闖過晉級線。

而持續暫居領先的仍是美國好手伯恩斯，次輪他仍舊維持好手感，全場共抓下5隻小鳥、無失誤，以66（-5）桿繳卡，兩輪總桿數130（-12）桿也追平球場36洞的紀錄。

儘管被外界認為有很大的奪冠機率，勃恩斯仍不敢自滿，他說：「我覺得你需要具備各種能力才能在這裡取勝，這裡有許多優秀的選手，我盡量別讓自己陷入困境，希望每周表現都能有所進步。」

(中時 )