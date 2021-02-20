台灣師範大學公布「台灣幼兒發展調查資料庫建置計畫」調查結果，小一學童平均每天花1小時又25分鐘盯著螢幕，假日每天則達3小時又6分鐘，若家中沒訂定使用規範，假日更多花了近50分鐘；調查亦指出，孩子每週只花4小時又50分鐘運動，這項數據遠低於美國小兒科醫學會建議的國小規律運動應該要每週至少7小時，因此孩子課後若盯著電視或電子產品太久，勢必會壓縮體能活動時間。

台灣幼兒發展調查資料庫建置計畫調查全國共854幼兒，其中男學童447名，女學童則是407人，初步結果顯示，我國國小一年級學童平均每天使用螢幕的時間為1小時又25分鐘，假日每天則達3小時又6分鐘。

調查結果也顯示，我國國小一年級學童中，絕大多數回家時間都很晚。平日放學後，即使到下午五點過後，有接近一半的小一孩子還沒回到家；若要超過九成的小一孩子都回到家，要等到晚上6、7點。在回家後至睡覺前短短幾小時內，小一學童就花了近1個半小時在使用螢幕。

另外，調查得知，約有15％的的小一學童在家中是不得看電視、不得使用任何電子產品。而小一學童所看的電視（含各類影音媒體）節目多為卡通或兒童類節目；在電子產品的用途上，則主要用來觀看影片，玩遊戲次之。在得以使用電子產品的學童家庭中，絕大多數家長(97％)都訂了電子產品的使用規範，包括限制使用的時間長短、達到特定條件後才能使用（例如寫完功課）、限制使用的時段（例如週末）等。

計畫也發現，家中訂有使用電子產品規範的學童，他們使用電子產品的時間在平日平均為1小時又24分鐘、假日平均為3小時又3分鐘；而家中沒有電子產品使用規範的學童，他們使用螢幕的時間在平日平均2小時又2分鐘、假日平均3小時又53分鐘，高於家中訂有電子產品使用規範的學童。

這項計畫在民國108年公布這群學童在3歲時使用電子產品（包括電視、電腦、平版、手機等）時間與其發展的關係，發現長時間使用螢幕與其整體發展有著負面關聯。另外，根據世界衛生組織(World Health Organization)和美國小兒科醫學會(The American Academy of Pediatrics, AAP)聯合建議，兒童每天使用螢幕的時間不應超過1個半小時。

依照美國小兒科醫學會建議，家長應針對孩子電子產品的使用訂出使用規範，或者找出使用電子產品的替代方案，如體能活動或陪孩子玩其他遊戲等；在家中孩子使用電子產品時，需選擇高品質節目，並陪同觀賞、解說和應用於日常生活；在孩子就寢前的一小時，也應規定不得使用任何電子產品。這些建議都顯示了家長對孩子在電子產品的使用上應有所管控及規範。

(旺報 )