以色列政府19日宣布中央研究院廖俊智院長獲得2020年以色列總理獎（The 2020 Samson-Prime Ministers Prize for Innovation in Alternative Energy and Smart Mobility for Transportation），以表彰其研究有效結合基礎與應用層次，並且在生質能源領域獲得領先全球的重大突破。廖俊智表示：合成生物學可以擺脫既有減碳評估方法的侷限，大幅提升用生物體製造燃料及化學品的效率。此次獲獎，代表合成生物學潛力受到國際肯定。

廖俊智見長於代謝系統改造、合成生物學、系統生物學及微生物合成燃料等前瞻科學研究，獲選為美國國家科學院院士、美國國家工程學院院士、美國發明家學院院士，且獲得多項國際獎項肯定，包括美國白宮再生能源創新獎、義大利ENI再生能源獎等。他研發的異丁醇生物合成技術已被應用在航空業的生質燃油製造；此外，他也設法轉化細菌裡的物質，以生物取代石油生產化學品，並發明「非氧化性醣解 」（Non-oxidative glycolysis)等技術，被譽為現代合成代謝生物學的先驅。

由廖俊智所帶領的研究團隊，近期成功創造出世界第一株「合成嗜甲醇菌」，此菌可利用由溫室氣體轉化成的甲醇，來生產人類生活所需的化學產品，例如，燃料、原料藥、抗癌藥、人造樹脂材料與生物可分解性塑膠材料等；亦可使甲醇取代醣類，成為生物工程的原料，避免佔用糧食資源。此研究成果具有深度減碳價值與工業發展潛力，也為碳循環開創更多可能，去（2020）年8月登上世界頂尖期刊《細胞》（Cell），被譽為「合成生物學的新標竿」。

以色列以創新精神聞名全球，為了減少對石油的依賴，政府特別設立總理獎，鼓勵國內外科學家投入替代能源開創性研究。該獎項是鼓勵能源創新研究的國際知名大獎，以色列總理預計將在特拉維夫舉辦的「Smart Mobility」高峰會中親自頒獎。

(旺報 )