三星（Samsung）上一回發表搭載Android Wear（現已改名Wear OS）系統的智慧手錶，得回溯到2014年的Gear Live。這令你懷念嗎？近日有爆料達人指出，三星下一款正在開發中的智慧手錶新品，將不再使用Tizen改回使用Android系統，引發了不少討論！

爆料達人 Ice Universe（@UniverseIce）稍早前在Twitter發文指出，三星下一款智慧手錶將會採用Android系統來取代Tizen。至於智慧手錶的型號、規格，三星為何選擇此作法，他都沒有多做說明。可謂是平地一聲雷，為市場投下了不小的震撼彈。

Samsung's new watch will use Android to replace Tizen. — Ice universe (@UniverseIce) February 19, 2021

《Android Police》引述《Galaxy Clud》的消息指出，三星正在研發中的新款智慧手錶，可能是Galaxy Watch Active 3 或是 4，有兩種尺寸，型號是SM-R86x 和 SM-R87x。因為三星已經在2020年更新了Galaxy Watch產聘線，因此下一個輪到Galaxy Watch Active並不令人意外。

目前《Android Police》依據爆料達人的說法來推測，三星下一款智慧手錶，很可能改回採用Android系統（指的是Wear OS），但應該會搭載OneUI介面。三星可能做出此決策，應該是因為三星與Google之間合作越來越緊密有所關係。在Galaxy S21系列中三星內建的訊息app直接被Google Message所取代。從主畫面往左翻，也提供了使用者可選擇Google Discover的功能。此外三星也與Google在智慧家電領域更深層的合作，讓彼此的產品之間更能相互操作性更佳；且據傳Google也極力說服三星放棄開發Bixby以及自家的Galaxy App Store，只是這些尚未真的落地實現。

《Android Police》認為，藉由Tizen，三星為旗下智慧手錶打造出比不少採用Wear OS系統的智慧手錶更好的體驗，特別是在功耗以及性能上可圈可點。若是三星在下一款智慧手錶中改回使用Wear OS，能否持續提供跟以往一樣好的性能表現，則直得觀察。

(科技)