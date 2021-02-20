家鄉遠在烏克蘭頓涅茨克的妙齡正妹Lina Zhytielieva，近日因在YouTube頻道「不要鬧工作室」提到被媽媽逼來台灣的心路歷程一炮而紅，IG追蹤人數增至為1萬人。近日她到南投知名景點清境農場踏青，除了解放養眼好身材，還再度讚嘆台灣。

烏克蘭果然出美女！除了取得中華民國身分證的女星瑞莎，還有這名叫Lina的年輕女子，她留著帶亞麻棕的中長髮，五官立體深邃、濃眉大眼，無論是沒表情或甜笑都美到驚天動地，而且還有修長、穠纖合度的好身材，根本是真人版芭比娃娃。19日Lina透過IG更新貼文，PO出去清境農場遊玩的生活照，畫面中她畫著淡妝，身穿純白色低胸小背心，不僅露出性感鎖骨，豐滿北半球和事業線一覽無遺，黑色皮帶繫出水蛇腰，牛仔短褲襯托雪白的長美腿，簡單穿著就非常賞心悅目。

同時，Lina也在文中表示：「清境農場好棒，喜歡台灣的風景，喜歡台灣的一切！I love.」不難看出台灣對她來說是個寶島，評價非常高。許多網友也因訪談內容紛紛連結到Lina的IG加油打氣，「看到新聞知道妳的故事，要加油哦！已追蹤」、「台灣南波萬，快把媽媽妹妹接來台灣」、「歡迎來到台灣生活，我也喜歡妳」等。

Lina在「不要鬧工作室」專訪中提到家鄉烏克蘭到處都是坦克車和士兵，政局相當不安，母親希望Lina能到外面的世界發展，撂狠話「妳現在也許會恨我逼妳去，但以後妳會感謝我。」強力要求女兒到相對安全的台灣，Lina飛到台灣後，難以想像這裡居然能無所畏懼地在街上散步，睡覺也不用害怕聽見槍響，但是媽媽和妹妹還在家鄉工作、讀書，Lina都會自動將薪水寄回家幫忙分擔生計，想到這段過往，她忍不住哽咽落淚：「我的媽媽真的是很好的女人，我想要盡我所能為她做些事情，也希望她能為我感到驕傲。我真的想為我的家人做任何事情，因為我真的很愛我的家人。」

《烏克蘭媽媽為何要逼女兒來台灣》不哭不哭 Ukrainian Mom's Belief

(中時新聞網)