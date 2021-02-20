去年傳出有屠宰場疑使用含氯消毒水浸泡雞肉，引發民眾不安，才發現農委會未明文規範含氯消毒劑在屠宰場的使用方式，因此防檢局近日訂定「屠宰場使用食品級含氯消毒劑應注意事項」供屠宰業者遵循，明文訂定食品級含氯消毒水為50PPM以下，而且消毒後應使用自來水質標準用水充分清洗，並靜置至少1分鐘，避免餘氯殘留於屠體。

防檢局指出，如CODEX、WHO及FAO等國際組織及美國、日本、加拿大等國，為有效降低屠宰場屠體微生物污染，皆允許屠宰場常規使用含氯消毒劑在屠體清洗步驟；但我國日前在屠宰場並無明訂含氯消毒劑使用規範。

農委會防檢局肉品檢查組組長林岩指出，目前食藥署規範截切蔬菜、生魚片等可以有殘留氯標準，但並未提及可否使用於其他地方，經電宰公會反映後，因而參考國外使用情形、國內實務情況訂定注意事項。

林岩表示，注意事項中明訂食品級含氯消毒水為50PPM以下，而且消毒後應使用自來水質標準用水充分清洗，並靜置至少1分鐘，避免餘氯殘留於屠體，經抽查，只要經這樣的流程，屠體的餘氯皆可降至1PPM以下，與自來水相當。

(中時 )