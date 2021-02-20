荷蘭參議院在周五通過並支持了政府的緊急立法，讓夜間宵禁得以繼續執行。本周稍早，一法院裁定該夜間宵禁措施缺乏立法的合法性。

在遭地方法院宣布失效後，參議院以45票對13票通過新立法，讓政府宵禁措施得以維持。

由於該投票在周五夜間10點進行，並進入宵禁時間，議員被提醒要確定是否有宵禁豁免權。

一下級法院在本周稍早支持了反宵禁團體「病毒真相」的立場。政府規定晚間9點到凌晨4點半為宵禁時間，該措施招致多起街頭抗議行動，指缺乏法律基礎。

一個上訴的判決將在下周五宣判。

荷蘭總理Rutte指宵禁為遏止病毒的必要手段，為因應法律上的挫敗，周四立即將法案送到眾議院，並快速通過。

然抗議者和反對的政治人物仍有聲量，稱宵禁為荷蘭二戰以來首見，沒有必要去限制自由。該爭議在下個月大選前持續擴大，民調顯示反對封鎖措施的意見正在上升，雖然執政聯盟仍顯示可在三月中旬贏得選舉。

(時報資訊)