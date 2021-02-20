亞光(3019)自結1月稅後盈餘為8300萬元，單月每股盈餘為0.3元，在智能視訊、工業3D LiDAR、車載鏡頭等產品出貨放量下，亞光今年營運展望樂觀，亞光董事長賴以仁表示，今年營運可望回到2019年水準。

亞光因是美國電動車大廠車載鏡頭供應商，且公司深耕車載鏡頭及光達(LiDAR)鏡頭，成為各家車載鏡頭模組廠及Tier廠合作的對象，獲得外資力挺，近期股價狂飆，應主管機關要求公告獲利自結數。

亞光自結1月合併營收為15.61億元，年成長55%，稅前盈餘為1.22億元，年成長328%，稅後盈餘為8300萬元，年成長228%，單月每股盈餘為0.3元。

隨著美系電動車廠銷售及ADAS鏡頭滲透率攀升，亞光預估，今年車載鏡頭營收可望年成長50%，佔營收比重可望拉升到5%～6%。

(時報資訊)