Facebook宣布，在台灣推出氣候科學資訊中心，協助人們獲得更多與氣候變遷相關且可信度高的資訊，提供用戶全新探索氣候科學資訊中心的方式。

Facebook表示，氣候科學資訊中心將協助用戶取得更多以科學為依據且清楚易懂的資訊，以及全球領導性的氣候變遷組織提供的實用資源。氣候科學資訊中心將提供基礎事實的深度分析與檢驗，以及人們對抗氣候變遷可採取的行動，也包含與用戶居住地相關的資訊。當用戶於平台上搜尋氣候相關資訊或詞彙時，Facebook會引導用戶前往氣候科學資訊中心。

Facebook表示，從COVID-19全球大流行中學習到許多經驗，特別是在全球危機的期間，Facebook以2020年初所推出的新型冠狀病毒資訊中心為模型，打造全新的氣候科學資訊中心，提供民眾真實且即時的氣候資訊。

氣候科學資訊中心包含來自全世界權威氣候組織的資訊，以及人們在日常生活中對抗氣候變遷可採取的措施。氣候科學資訊中心將提供來自政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）與其全球氣候科學夥伴網絡的資料、圖表與數據，也將包含來自台灣的新興科技媒體中心所提供的資訊。

Facebook在氣候科學資訊中心內設立終結流言的專區，破解許多常見的氣候變遷迷思、提供正確資訊，例如，有傳言聲稱額外的二氧化碳對植物是有益的，事實上大氣層中過多的二氧化碳將會傷害地球上的植物；或是聲稱北極熊未受氣候變遷影響，事實上全球暖化確實導致北極熊的數量減少。

為了破除與氣候變遷相關的傳聞，Facebook也與喬治梅森大學（George Mason University）、耶魯大學氣候變遷溝通計畫（Yale Program on Climate Change Communication）及劍橋大學（University of Cambridge）的氣候溝通專家合作，運用最新的具體事實，澄清關於氣候變遷的誤解。

(工商 )