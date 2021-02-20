武陵國家森林遊樂區武陵山莊前的櫻花也盛開。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場櫻花季於12日夢幻登場，並將持續至3月1日止，櫻花盛況獲廣大迴響且尚值春節元宵前夕，公路總局表示，中橫便道21日由原開放3個時段增為5個時段，以利疏運往返大梨山。

公路總局指出，為利疏運往返大梨山，中橫便道21日由原開放3個時段增為5個時段，分別為7時、10時、12時、14時、16時30分；22日至28日，恢復為假日前後增一班模式：週二至週四每日3班次（7時、12時、16時30分）、週五至週一每日4班次（7時、10時、12時、16時30分），至3月1日起則恢復每日3班次（7時、12時、16時30分）。

東勢林區管理處表示，目前正值園區櫻花季，盛開櫻花與松林交織，點綴了位於武陵國家森林遊樂區武陵山莊旁的桃山步道，探訪桃山步道不僅可以享受兩側蓊鬱蒼翠的松林，更有櫻花熱情的迎賓蒞臨，步道全長4.3公里，單趟步行時間約為2小時，步道盡頭亦有桃山瀑布，由櫻花、松林及飛瀑譜出的大自然樂章，邀您一同感受這華美的饗宴。

東勢林區管理處指出，園區自然資源豐富，更是野生動植物的快樂家園，造訪本園區時，請放慢腳步靜心觀察，或許能與森林裡的小精靈有場美好的邂逅，如巧遇園區內可愛的臺灣獼猴，請把握四不原則包括「不餵食、不接觸、不挑釁、食物不外露」，邀您一同保護山中的「原住民」。

(中時 )