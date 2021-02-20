歌手持修去年奪下金曲新人獎。（圖／本報系資料照）

無黨籍高雄市議員黃捷6日挺過罷免危機，以不同意票數6萬5391票大勝同意罷免票數5萬5261票，創下26年來罷免案不同意票高於同意票、反罷免成功的紀錄。農曆新年後甫開工，黃就大秀成功爭取鳳山火車站設置ATM政績，黃一頭與金曲新人持修相似度爆表的髮型，也意外成關注焦點。

黃捷19日在臉書發文表示，很多市民朋友向她反映，鳳火站內沒有ATM可以領錢，外牆也沒有電子時鐘，因此她向台灣鐵路管理局建議，也透過民進黨立委許智傑協助，今年終於成功設置。

黃捷指出，目前車站設施改善仍有許多須調整地方，例如：停車場出入口修正、月台柴油空氣汙染改善、停車場自動辨識扣款系統、行人空間調整等等，她也會繼續要求相關單位協助改善，讓通勤族、遊客、鳳山市民更便利。此外，黃也向市民朋友、中央各主管單位與市政府表達感謝，盼能一起讓鳳山火車站更進步。

有趣的是，黃捷在文章附圖中特別標註，指自己「瀏海剪得好像持修」。此文發出不到一天即獲得超過3900個讚、超過150個讚與數十次分享，網友紛紛回應：「真的超像持修」、「持修不要出來假裝是黃捷喔！」「原來黃捷啊，我以為持修」、「要順便打歌一下嗎？」「雖然沒在坐火車，但可見議員、委員們真的有在做事，不是只會發大財，要喊口號的我也很會」、「這麼認真做事，大家還要罷，真的太抱不平了」。

(中時新聞網)