彭博社周五報導，芯科實驗室（Silicon Laboratories Inc）正在考慮一項可能的分拆計畫，不排除將出售其類比晶片事業。

消息人士透露，該類比晶片業務的估值可能介於20億～30億美元，或更高。報導亦指出，如果芯科真的出售類比晶片業務，未來很可能將重心轉向已占大部分營收的物聯網（IoT）事業。

受此消息激勵，芯科周五收盤大漲10.43%，收在162.84美元，盤中站上歷史新高162.92美元。

芯科拒絕對此報導發表評論。

芯科是一家無晶圓廠科技公司，主要設計與製造半導體，以及用於物聯網基礎設施、工業自動化和其他消費者與汽車產品的裝置與軟體。

近幾個月來，半導體產業掀起一波整併潮，輝達（Nvidia）、超微（Advanced Micro Devices）與邁威爾科技（Marvell Technology）等公司都相繼宣布數十億美元的交易。

據彭博社報導，這筆交易可能引發其他半導體公司的興趣，芯科目前已經就出售該部門與一家財務顧問公司合作。但報導亦指出，該公司尚未對此交易做出最終決定。

(時報資訊)