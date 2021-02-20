韓國農林畜產食品部 (Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)20日再證實，東南部有座農場爆發H5N8禽流感病毒，使得韓國當地家禽養殖場的病例總數，正式宣告破百。

據悉，在首爾東南方約330公里處的統營市(Tongyeong)，有座家禽養殖場傳出有禽流感H5N8病例。該場有飼養各類家禽，包括鵝，鴨與雞等。

上一波與養殖場相關禽流感傳染，已於2018年3月暫時告一段落。為做好防範，韓國政府已撲殺2860萬隻家禽。

本周初，韓國決定放寬先前較嚴格預防措施，並在接下來兩周內，只撲殺遭感染養殖場半徑1公里以內家禽，之前是3公里內的雞鴨鵝等一率都要撲殺。

鄰國日本，也飽受禽流感之苦。根據統計，自2020年11月至2021年2月初，一共撲殺超過710萬隻家禽，並創下歷史新高。

除了日韓外，全球其它地區禽流感疫情也頗嚴峻，歐洲有超過20個國家已在本季檢測出病毒，顯示H5N8禽流感正向全世界擴散中。

(時報資訊)