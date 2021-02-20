據英媒《太陽報》報導，一名王室消息人士透露，雖然英國王子哈利（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）19日向女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）確認不再重返王室擔任相關職務，但其實這對夫妻對於永久失去王室資助超失望，他們原本期盼辭去王室公職後能夠脫離王室生活，但同時保有其身分。

報導指出，白金漢宮聲明表示，女王對於哈利夫妻的決定感到難過，公爵和公爵夫人依然是摯愛的家族成員。不過聲明也指出，哈利夫婦在退出王室後，不可能再繼續履行伴隨公共服務生活的責任與義務，故公爵和公爵夫人握有的榮譽軍事任命和王室贊助將歸還女王陛下。

報導指出，此一決定對哈利梅根也是沉重一擊，他們原先相信去年閃辭皇室公務後，他們最初希望辭去王室職務後，能前往美國並保有財務自由，且相信他們依舊能代表王室，「毫無疑問、無庸置疑，他們希望保有他們失去的身分」，「他們雖然尊重必須放棄王室身分的決定，但也早已表明，他願意履行王室成員職責」。

先前英媒《每日電訊報》也指出，對於哈利王子而言，要他放棄其所重視的軍人頭銜特別讓他極度震驚，「那是對他最重要的事物，當然他會想保持這頭銜」。先前曾有傳聞指出，哈利可以透過經常返國，讓他保有最起碼的軍職頭銜。另外1名接近哈利夫妻的人士也表示，哈利梅根其實是不甘情願地辭去王室身分，這讓與他們相關的組織失去王室光環。

(中時新聞網)