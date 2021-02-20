一名網友日前開工時，收到老闆給的開工紅包，但紅包內不是現金，而是「金色的2000元紙鈔」，讓他納悶能使用嗎？是否有特殊含義？網友則為他解答，金色的2千元其實在文具行很常見，價格並不貴，並批評老闆太小氣，「這老闆可以放生了」、「乾脆不要包」；據悉，金色紙鈔用來做為「錢母」之用，1張售價約百元不到，有祝福開運發財意味。

一名網友在臉書「爆系知識家」發文表示，他在開工當天收到老闆給的開工紅包，打開之後發現裡頭竟然不是現金，而是一張「金色的2000元紀念鈔」，讓他相當疑惑，發文詢問廣大網友，「沒收過這個不知道能幹嘛？」「這是等同於現金的意思嗎？」

許多網友則留言說，「聽說這個只值10元，要不要叫老闆不要包了」、「文具店要多少有多少，這老闆可以放生了」、「我買一張5元耶，蝦皮很多賣5元、8元」、「改天老闆家辦喜事要包紅包可以再包回去」；不過也有網友替老闆講話，「紅包就是意思意思」、「法律又沒規定要發」。

根據拍賣網站的紀錄，「金色的2000元紀念鈔」其實是中「錢母」，象徵開運發財。（圖／翻攝自網路）

根據拍賣網站的紀錄，「金色的2000元紀念鈔」其實是中「錢母」，象徵開運發財，網站10入一組價格為700元，表示一張為70元，並不能作為真實鈔票使用。一般來說，雖然沒有硬性規定開工送紅包，不過發紅包其實是展現老闆氣度的方式之一，藉此告訴員工「今年也要麻煩你了」，在一年的開始先送上照顧員工的心意，也能作為員工準時上工的誘因。

(中時新聞網)