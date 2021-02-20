立委楊瓊瓔出面協調，神岡清潔隊將遷至國4高架橋下。（陳淑娥攝）

台中市神岡豐洲工業園區二期開發造成神岡區清潔隊被迫遷移，立委楊瓊瓔及議員羅永珍20日邀集相關單位進行遷建事宜會勘，高公局中區養護工程分局同意將提供國4高架橋下土地約10000平方公尺，作為神岡清潔隊停車場、資源回收場及辦公空間使用。

神岡區清潔隊長黃志賢指出，因神岡豐洲工業園區二期開發，清潔隊部在2年內須面臨辦公處所搬遷問題，隊上現約有50台車輛、99名工作人員，需負責全神岡區6萬6000市民垃圾清運工作，用地需求約需1公頃，確苦無適當用地可用窘境，希望坐落於神岡區國4高架橋下方土地。

分局長彭煥儒希望神岡清潔隊能夠準備空間規畫、圍籬配置等相關資料，高公局原則上將同意租用，將提供橋下墩柱P11至P23空間範圍約10000平方公尺，作為神岡清潔隊停車場、資源回收場及辦公空間使用。

楊瓊瓔叮嚀神岡清潔隊說，清潔車輛要洗乾淨才停放，才不會有異味，更要規畫好車輛進出動線，做好周邊環境清潔及維護，除了隊部使用範圍施作圍網外，沿線建議多種植大型植栽，一定要跟周邊居民做好鄰居。

未來神岡區清潔隊部工程，設計有圍網、活動大門，內部有辦公室、會議室、廁所盥洗室、工具室、地磅室、庫房、停車場、洗車區及資源回收區等，預計今年上半年完成相關租賃契約程序，下半年陸續整地興建，明年中完工。

(中時 )