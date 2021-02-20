一名18歲的陳姓男子，在手機交友軟體認識一名少女，號稱想要「了解少女身體秘密」，誘騙少女自拍裸露胸部及下體的照片讓他研究觀賞，少女在無知下自拍傳了4張私密照傳給陳男，未料陳男卻恐嚇少女「不跟我作愛就把照片外流」，少女驚嚇之餘向祖母求助報警，警方前往陳男家中查扣手機後送辦，經雙方以15萬元和解後，高雄地方法院判決陳男緩刑4年。

根據判決書記載，陳男在109 年4 月11日3 時40分許，透過交友軟體Heymandi查到16歲少女社群軟體IG帳號後，傳送私人訊息給家住高雄的少女，雙方因此結識。

陳男便藉著想要了解女性身體為名義，利用少女年幼無知之狀態，引誘她拍攝製造裸露之猥褻照片供其觀賞，A 女因少不經事，答應陳男要求，以手機自行拍攝露胸部及下體之猥褻照片3 張及臉部照片傳給陳男。

未料陳男收到照片後，竟然以IG傳送私人訊息給A少女，恐嚇對方表示，已將猥褻照片下載儲存，但若A少女同意與她發生性行為，才願意刪除照片，否則將外流，脅迫少女與其見面發生關係。

少女得知後相當害怕，並未聽從陳男指示，而是向其祖母求助及報警，經警方於109年7 月7 日持搜索票前往陳男住處強逮捕並查扣手機移送法辦。

法官調查後，審酌陳男犯案時才剛滿18歲，，與少女年紀相差不大，卻因一時思慮未周兼以沉迷網路交友，且照片僅存在兩人之間，並未將之散布或提供他人觀覽，且照片不多，犯罪情節與惡性並非重大。

且陳男事發後終坦承犯行，又與少女及家人達成15萬元和解，女以新臺幣15萬元調解成立並履行賠償完畢，已取得少女與祖母諒解，判決陳男緩刑4年。

(中時新聞網)