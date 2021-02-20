美國中南部受強烈暴風雪襲擊，數百萬人遭斷電後，如今陷入另一場危機：破紀錄低溫導致水管結冰爆裂，乾淨飲用水匱乏，田納西州曼菲斯機場關閉，醫院也難以維持衛生條件。

德州是人口僅次於加州的第2大州。美聯社報導，有多達700萬人、相當於德州1/4人口，被要求必須煮沸自來水才能飲用，因為低水壓可能導致細菌趁隙滲入管線。德州阿比林（Abilene）一間醫院水壓不足，無法正常提供治療，一名男子因此身亡。

在曼菲斯市（Memphis）所屬的田納西州最大郡，約26萬戶民宅和商家被告知，因抽水站總水管破裂與相關問題，飲用水必須煮沸；餐廳若無法煮沸水或缺乏瓶裝水，則必須停業。水壓問題也導致曼菲斯國際機場必須取消今天所有航班。

密西西比州傑克森市（Jackson）市長盧默貝（Chokwe Antar Lumumba）表示，約16.1萬市民中，大部分都沒有自來水，工作人員抽水裝填到水塔內，卻缺乏消毒的化學物質，因為道路結冰，供應商無法配送。

盧默貝說，傑克森市的總水管已超過100年歷史，且當初建造的時候沒有料想到要因應這般低溫。近來多場暴風雪在美國南部各州降下的雪量創史上紀錄。

傑克森市供水讓居民飲用和沖馬桶，但必須自取，這對老年人和住家附近道路結冰的居民來說非常危險。

傑克森市民湯瑪斯（Lisa Thomas）說，她位於小丘上的車道結了一層冰，她的丈夫裝有心律調節器，手上的心臟病藥只能撐到21日，而她無法前往藥局。她說：「這裡的人真的迫切需要幫助。」

另一名居民戴維斯（Paul Lee Davis）在市政府設置的取水站排隊，然而輪到他時，已經沒水了，他枯等了3個半小時，還沒取到水。

他說：「我們需要水，商店都沒了，我不知道我們還能有什麼選項。」

繼連日以來缺乏暖氣和電力之後，缺水是當地居民最新面對的慘境。本週稍早來襲的冰雪風暴，導致明尼蘇達州到德州大規模停電。

這場極端氣候奪走至少70條人命，其中包括無法取暖的民眾，還有一名田納西州農夫為拯救兩頭誤入結冰池塘的小牛而喪生。

(中央社)