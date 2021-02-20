高雄市政府2月5日公開大林蒲遷村安置計畫書（草案）後，各方意見湧入，市長陳其邁19日特別召開會議，指示同仁要多傾聽民意，未來當地舉行3場說明會後，如居民還是無法達成共識，說明會繼續開下去，盡全力溝通、協商，直到大家都有共識為止。

市府表示，大林蒲遷村是經行政院同意，因考量到當地特殊性，才納入經濟部「新材料循環產業園區計畫」，給予專案優惠補償條件，除了原本住商區土地1坪換1坪原則不變外，也首創全國先例，提出農地、公保地以市價加4成補償、房屋以全新重建訂定專案補償價格，以及宗教設施優先選地、專案估價補償等3大優惠，為市民爭取最好的遷村條件。

對於少部分居民反映大林蒲遷村安置計畫書（草案）條件連紅毛港都不如乙事，市府澄清，大林蒲遷村條件一定比紅毛港優厚。當初交通部是以301億元預算辦理紅毛港遷村，而大林蒲遷村經濟部則是編列589億元專款，預算規模將近紅毛港遷村的兩倍。

在土地補償方式上，紅毛港當時是以土地徵收，採公告現值加補償，每坪僅約1.8萬元；大林蒲則是採協議價購，且不計較大林蒲與遷村安置地兩地的地價差異，以私有住商土地1坪換1坪方式補償，遷村安置地政府取得成本為每坪14萬元，實際市價每坪至少約25萬以上。

(中時 )