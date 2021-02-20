元宵節搭迴遊阿罩霧專車，即可憑乘車票券至霧峰農會酒莊兌換造型可愛的活力牛小提燈，限量250盞外，還贈送一包阿罩霧限定版霧峰香米。（參山處提供／陳世宗台中傳真）

交通部觀光局參山國家風景區管理處，結合迴遊阿罩霧假日觀光巡迴巴士，自20日起推出搭車送小提燈活動，遊客只要於3／1日前的週六日和國定假日搭乘假日觀光巡迴巴士。（參山處提供／陳世宗台中傳真）

農曆小過年元宵佳節即將到來，台灣燈會雖因疫情停辦，但活力牛小提燈仍應景發放。交通部觀光局參山國家風景區管理處結合迴遊阿罩霧假日觀光巡迴巴士，自20日起推出搭車送小提燈活動，遊客只要於3／1日前的週六日和國定假日搭乘假日觀光巡迴巴士，即可憑乘車票券至霧峰農會酒莊兌換造型可愛的活力牛小提燈，限量250盞外，還贈送一包阿罩霧限定版霧峰香米。

參山處說，今年許多大型燈會為避免群聚而取消，特將迴遊阿罩霧假日觀光巡迴巴士與元宵節活動結合，推出搭車送活力牛小提燈活動，讓遊客一起感受元宵佳節的歡樂氣氛。觀光巡迴巴士自正式營運以來，成功串連霧峰在地觀光產業，讓更多遊客知道霧峰這經典小鎮，輕鬆樂遊霧峰林家宅園、立法院民主議政園區、亞大美術館、光復新村、台灣現代音樂鈴博物館等霧峰在地景點。

參山處指出，今年由觀光局製作的「活力牛」小提燈，屏除傳統乳牛黑白，變身為調色盤的繽紛色彩，小牛身體關節能靈活擺動，圓滾滾的身體和大大的頭，嘴裡嚼著青草的模樣，讓小提燈顯得逗趣可愛；牛背上的喜鵲運用鐘擺原理，讓喜鵲在背上搖晃，為小提燈添加可愛動態感；將牛身體上下顛倒，一秒變身為發光牛角帽，每個小朋友都能變成小萌牛。

參山處表示，迴遊阿罩霧多款套票，目前結合燦星旅遊、Accupass、長泛假期、近畿旅遊熱賣中，最便宜的「一日暢遊票」只要100元，除可當日無限次搭乘巡迴巴士，更可兌換小乳牛提燈與喔熊限量版霧峰香米（300g）。

喜歡藝文展覽的遊客，則推薦購買300元的「藝遊阿罩霧套票」，除既有一日暢遊票的優惠內容，還包含霧峰林家宮保第、林獻堂博物館、頤圃、亞洲大學現代美術館、台灣現代音樂鈴博物館等藝文景點門票5選1，十分超值；建議提前購買來將元宵佳節與228連續假期的行程輕鬆安排好，線上價格更加優惠，憑票還有許多景點門票優惠與霧峰在地商家折扣等超多好康等你拿！詳見活動網站https：／／www.wftrip.com.tw或參山國家風景區臉書粉絲專頁查詢。

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