位於路竹高雄園區的私立小熊托嬰中心20日開幕，民進黨立委邱志偉（左三）、南科管理局長蘇振綱（右二）、高雄市議員陳明澤（右）等人出席剪綵儀式。（林瑞益攝）

看好路科未來發展，科技部南科管理局以招租方式引進托嬰業者，希望讓高雄園區從業員工沒有後顧之憂，托嬰費用1萬元起。業者說，未來配合政府補助，可能會再調降費用，讓價格更加親民。

民進黨立委邱志偉、南科管理局長蘇振綱等人出席剪綵儀式。蘇振綱表示，目前高雄園區進駐廠商88家，從業人員約8600人，隨著華邦電、鵬鼎、穩懋等大廠陸續進駐設廠，未來從業人員預估每年增加500人，帶動周邊新市鎮發展，吸引高階人才回流高雄。

邱志偉說，台灣在去年首度人口負成長，出生率逐年探底，這已經是國安危機，政府要鼓勵年輕人生育，需要打造良好的就業環境、提高基本工資。另外，廣設托嬰中心讓年輕人生小孩後不需要在家庭與工作上抉擇，無後顧之憂，也有助於生育率的提高，這是他持續關心的政策。

他指出，舊路竹鄉公所閒置空間增設托嬰中心已經完工啟用多年，針對選區中的工業區、科學園區等閒置空間，也都持續要求相關單位評估增設托嬰中心。

此外，由於近年來托嬰事故頻傳，業者說，考慮父母親關愛幼兒，在托嬰室加裝監視器，讓父母親透過手機間看。對於室內，也都採用沒有傷害性與無毒性的材質，健全托嬰環境。

此托嬰中心採小班精緻托育，收托對象為滿2足月至未滿2足歲的嬰幼兒，優先收托高雄園區從業員工子女、孫子女，若未滿額，則開放收托路科園區周邊的民眾之子女。此托嬰中心共可收托45名嬰幼兒。

(中時 )