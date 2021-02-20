民進黨政府自元旦起開放進口萊豬，引發民怨，國民黨趁機發起反萊豬、公投綁大選兩項公投案，截至19日下午4點止，「反萊豬」公投案已破60萬。對此，發動罷免萊委的國民黨革實院長、北市議員羅智強今(20日)在臉書貼文痛批民進黨，60萬連署民意就在眼前，「還要繼續護航萊豬立委嗎？」貼文曝光，已有2.1萬人按讚。

羅智強在臉書寫下，不到兩個月的時間，中間還放了個年假，反萊豬公投連署已破60萬份，只能用「狂」字形容；話鋒一轉，他說，民進黨台北市黨部主委吳怡農曾說，割萊委是是傷害民主品質的報復，應該要「適可而止」，然而，反萊豬公投的快速達標，代表人民對萊豬投下反對票，因此要把適可而止四字還給吳怡農。

不僅如此，羅智強直指，民進黨立委吳思瑤說她的選民支持萊豬、台灣基進立委陳柏惟說萊豬火腿超好吃，民進黨卻全力相挺萊豬立委，這些才叫傷害民主。最後，他更說，懸崖勒「豬」，為時未晚，60萬連署民意就在眼前，還要繼續護航萊豬立委嗎？

台北市議員張斯綱隨即也在這篇貼文下方留言，表示「食安就是國安！民意就是我們的動力」。議員陳美雅也留言，全民護食安！一起為大家努力。不少網友則說，「繼續衝高連署，罷萊成功機率越高」、「只有罷好、罷滿，他們才會怕」、「人民意識的展現！反對瘦肉精豬肉進口」。

(中時新聞網)