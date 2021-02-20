蘇姓得主幸運獲獎，市長盧秀燕隨即call out要向得主恭賀，但2次電話都沒接聽。(陳世宗攝)

首屆台中女麗購以「她經濟」為主軸，推出最大獎黃金50兩及轎車、鑽戒等多項好禮，號召民眾到台中消費，短短60天活動締造16億元以上消費金額，帶動在地產業及經濟效益提升。20日市長盧秀燕在律師見證下，抽出壓軸最大獎黃金50兩的蘇姓得主，將市價超過330萬黃金存摺帶回家。

「拚經濟、拚經濟、拚經濟。」盧秀燕說，台中市政府重視經濟發展，延續連兩屆台中購物節成功經驗，以女性經濟角度舉行首屆「台中女麗購」；不僅是台中第一次，也是有史以來首度由公部門主辦的女性購物節，希藉此讓創業、營業及消費端女性更都珍愛自己受到鼓勵。

盧秀燕指出，首屆台中女麗購創下16億元以上消費金額、累積38萬次下載APP次數、近186萬筆登錄發票數，最終產生近200萬組抽獎序號，市府今年首次舉行將再接再勵，預計明年繼續舉辦，支持台中女性創業者、經營者及消費者。

因應新冠肺炎疫情防疫措施，台中女力購壓軸抽黃金50兩活動縮小規模、搭配網路同步直播。由盧秀燕及美容、餐飲、糕餅、好禮及產業故事館等多位產業代表，在律師見證下抽出7位數序號「0332754」；由盧秀燕「call out」蘇姓得主，雖現場未接通，但後續已由經發局聯繫上。

經發局指出，幸運得主得知消息後，第一句話就詢問「真的、假的」，直呼不敢相信，盧秀燕還親自致電道賀，感謝民眾踴躍參與。台中女麗購締造16億元消費金額，帶動美容美體、旅宿餐飲、運動休閒、百貨零售等產業整體發展，並增加飯店、伴手禮、交通旅遊、商圈等週邊經濟效益，有效推高產業產值。

經發局強調，因應疫情活動加入電商平台專區，讓全台民眾都能買到台中優質產品，成功吸引各地民眾透過電商購物，累計高達1.7億元消費金額。市府將在今年暑假接續舉辦下一屆台中購物節，繼續努力拚經濟。

(中時 )