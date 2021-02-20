上銀科技農曆年後持續接獲半導體、5G、醫療、自動化設備、汽車、電動車及工具機等產業訂單，尤其歐洲市場需求從二月起顯著好轉回溫。上銀表示，上銀生產滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件，從接單到出貨至少3、4個月，部份規格產品接單到出貨長達6、7個月。

上銀為應付農曆年後，交貨給半導體、5G相關產業、醫療及自動化設備業訂單，今年過年期間，除發放加班費外，也額外加發獎金方式，鼓勵生產線員工提前開工。農曆年後，訂單持續湧現，第一季出現睽違多時的淡季不淡榮景，上銀2、3月安排產線員工持續加班趕工。

上銀董事長卓文恒表示，上銀滾珠螺桿及線性滑軌傳動系統元件從下單到出貨至少要3、4個月，部份產品或規格從下單到出貨要6、7個月，目前訂單能見度看到第三季。

卓文恒指出，大陸市場需求持續熱絡，美國市場已好轉，歐洲市場一度受爆發變種病毒疫情所影響，表現較差。二月起，歐洲需求比之前明顯好轉。此外，上銀生產的晶圓機器人、旋轉工作台及減速機等新產品需求及訂單，也顯著增加。

(工商 )