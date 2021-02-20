【旅遊經 洪書瑱報導】

新竹護城河近來的夜色特別美麗，周邊包括：「新竹護城河螢火蟲燈」、「白晝之葉」、「風．光．逐夢」以及「光電獸」等4件藝術作品，以「萬物逐光」為主題，傳達自然共生理念，而更加耀眼，相關作出展出至3月7日止，活動期間每日17時至22時間亮燈，新竹市政府表示，若有機會延長，會再行公布！

新竹護城河藝術作品展至3/7 「萬物逐光」傳達自然共生理念。（圖／旅遊經提供）

新竹護城河藝術作品展至3/7 「萬物逐光」傳達自然共生理念。（圖／旅遊經提供）

新竹護城河藝術作品展至3/7 「萬物逐光」傳達自然共生理念。（圖／旅遊經提供）

其中這一座護城河藝術燈飾「風．光．逐夢」，是以不鏽鋼、鋁合金呈現「風吹」的自然線條，創作宛如「凝結煙火」綻放在河面，深受遊客喜愛，其實作品是出自新竹子弟──「蔡筱淇」之手，旅英22年的她，與日本籍丈夫吉川公野搭檔創作，作品展出可說是遍及歐洲，更曾獲國際大獎，她在市府邀請下創作，「終於在家鄉展出，真的很感動」。

新竹護城河藝術作品展至3/7 「萬物逐光」傳達自然共生理念。（圖／旅遊經提供）

新竹市長林智堅表示，台灣防疫得宜，意外讓許多藝術家在台落腳，蔡筱淇、吉川公野就是其中之一，去年回台後因疫情嚴峻不再返英，意外促成他們藝術家生涯中最長的「台灣long stay」，市府也因此得以邀請她創作，讓新竹人的國際級作品有機會與家鄉親友分享，並在家鄉大放異彩。市長補訴，「Tsai and Yoshikawa」這對英國裝置藝術搭檔，作品遍及倫敦、巴黎、德國、日韓的藝博會、美術館等。出身竹市的蔡筱淇更曾獲國際大獎肯定，其作品《The Lion》榮獲Marsh Award英國全年度最佳公共雕塑獎。

蔡筱淇、吉川公野說，「這一切發生很突然」，他們去年回台，原本只想待過年，沒想到，疫情瞬間爆發，她與吉川先生為了小孩選擇留台，不知不覺留台已滿一年。她出身於新竹市，從小就是美術班，自大學起就長居英國，也開啟她藝術生涯中最長的一段台灣生活。而在新竹打造的「風．光．逐夢」，是目前作品中最大型的單件戶外裝置藝術，從去年初開始構思，耗時一年創作，才讓不鏽鋼、鋁合金呈現出如風吹的幾何線條律動，色彩豐富繽紛，點綴的壓克力圓盤使作品可隨風動折射出不同光芒。

身為新竹女兒的「蔡筱淇」，其父母從事燈泡產業，她從小就住在玻璃工業的聚落裡，蔡筱淇、吉川公野表示，竹市古城區存有許多日治時期建築，走在街道上，宛如回到日本，還有新竹市立動物園、各式公園不僅有無障礙空間，還有特色兒童遊具，很適合居住。而下一目標，她盼貢獻自己的能力，將新竹著名的在地工藝與藝術美感結合，諸如挑戰玻璃創作，將多年旅外的經驗帶回家鄉。

由於相關作品將展至3月7日，民眾不妨利用周末假日及228連假，可自火車站開始沿線漫步護城河公園、東門城，體驗全線全新光環境設計，並在護城河燈區，欣賞國際級藝術作品。

圖片：新竹市政府提供

(本文由 旅遊經 提供)

(中時新聞網)