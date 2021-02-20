【愛傳媒陳玲玲專欄】喝下午茶與喝咖啡，各有深趣！一杯好茶清香四溢，讓心靈沉澱！假日優雅的喝個下午茶，享受一整個下午的美好！品味生活，品味感情！

「合興八十八亭 中式糕點下午茶」坐在日式沿廊下，點一壺茶加上鬆糕、酥餅，在八十幾年的日式古蹟裡，這才是過日子！

「合興八十八亭」結合古早味與現代，堅持傳承中式糕點的純粹風味！

本來是70年歴史的的中式糕點舖（南門市場知名的上海合興糕糰）目前由第三代接手經營後，加入創新風格！讓中式糕點「優雅變身」，非常難得！

靜謐舒適，炊煙裊裊，坐下來吃著現做的糕點。就像在我們小時候阿嬤家三合院的自家後院那樣。

糕點都是現點現蒸，本來就對鬆糕就很喜愛，鬆糕是它的招牌糕點，有桂花豆沙與芝麻兩種口味，口味古法水蒸式製作，且鬆糕是以手敲工法完成，這份鬆糕吃到稻米的香氣。溫熱的口感，帶著淡雅桂花香夾著芝麻內餡，更顯風味層次感。

橙香蒸糕，傳統的發糕加上香甜橙醬，風味清新！琥珀桂圓，曬乾的龍眼有著迷人的香氣！百果酥餅、桂花酥餅、苔條椒鹽酥餅、奶黃酥餅，小巧好入口！

現炸的三思春捲 肉末與蔬菜，酥脆清爽！酒釀桂花芝麻湯圓，很難抵抗這樣的甜品！

Smith&Hsu結合東西方元素，營造出一個現代茶館的氛圍！試聞小茶瓶讓顧客能精準挑選自己喜愛的茶款。

招牌點心，外酥內軟的Scone，裡面鬆軟綿密，配上英式鮮奶油，更增添一抹滑順感，奶油與果醬獨特，趁熱食用著實是一大享受。

甜橙紅茶，精選紅茶葉與橘皮，混合後散發淡淡橙香，茶色深沉飽滿，香氣讓人心情安定！

杏桃蘋果香果茶，我想很少有人能夠抗拒它的香甜滋味。喜歡這裡的美味司康與不同風味的茶品，舒心的空間更是難得！

「平安京茶事」，不去京都也能體驗道地京都味，正宗日式抹茶，抹到你心裡，有身處在日本的幻想！掀開店前的帆布進入另一段安靜的時空中，給自己一段仿京都的午後優閒時光！

綠色的布簾後是綠意盎然的日式庭園，走在其中，讓人格外的感到京都風情的意境。

京都是我的至愛，店裡禪意空間設計，讓人彷彿置身在京都，引用丸久小山園、福壽園、三星園等京都宇治品牌。

紅豆泥是選用屏東萬丹紅豆，綿火耗時熬煮，茶葉大部分來自知名宇治丸久小山園的產品。

套餐一次可以享用到多款抹茶餐點，還可以選擇兩款抹茶飲品。

抹茶千層、日式和果子、抹茶可麗露、抹茶瑪德蓮、濃茶味抹茶蛋糕卷，選擇很多！

千層蛋糕套餐，可麗餅皮與抹茶奶油，層層疊疊而成千層蛋糕，一上桌就令人驚艷，那抹茶的顏色，真是青綠的很!吃來甜度不高，盡是濃濃的抹茶味！

抹茶蛋糕卷 是店家招牌，精選京都宇治丸久小山園抹茶粉、北海道十勝牧場純生鮮奶油所製成的蛋糕捲，抹茶味及天然奶香口中釋放，完美無瑕！

在台北，就可以嚐到來自日本抹茶控至愛的美食，傳統抹茶、和菓子和宇治茶三味（抹茶、焙茶、玄米茶）製作的各式烘焙點心，以京都抹茶為基底的小店讓我彷彿置身於京都花見小路，太幸福了！

「初心菓寮」，一家日式甜點店，這裡可以吃到葛切！很懷念京都「鍵善良房」的葛切！

葛切，初心草寮的葛切現點現做，用一個很深的漆皿裝著，另外一小碟便是稠稠的黑糖蜜，QQ的葛切沾黑糖蜜，很迷人！

劉黎兒在她的《咖啡座的和果子歲時記》中提到，這種日本人喜愛的夏日涼品在古代有個很美的名字，叫做「水纖」！

蕨餅，古代日本皇室的御用甜點，先淋上黑糖蜜再撒上有機的黃豆粉，吃起來QQ的！

青紅皂白，一直都覺得他們家這個竹子造型的容器，好有質感，抹茶霜淇淋吃起來濃郁又順口，抹茶的香跟奶香很和諧，一旁有蜜紅豆、抹茶寒天、白玉、黑糖大麥，竹筒左側的無糖抹茶寒天，入口抹茶味十足，霜淇淋上方一粒粒的黑糖大麥，口感香脆。

宇治金時，刨冰裡面還是有抹茶霜淇淋！刨冰脆脆脆脆的口感，配上滑順的抹茶霜淇淋，整個搭配起來的口感很棒，搭著蜜紅豆、抹茶寒天、白玉等配料一起吃，大滿足！

日式的醬油團子，旁邊還有玄米跟海苔絲吃起來很有幸福感！

在台北吃葛切不容易，仟軒茶屋也有不錯的葛切，是一家有點像孤獨的美食家裏的小店！

「Tsujiri 辻利茶舗」，是來自日本京都的百年茶舗，在這裡可以喝到深沉內斂的焙茶與米香四溢的玄米茶！四宮格的辻利午茶套餐，是店內的招牌！

特濃抹茶起司蛋糕、宇治金時、白玉紅豆最中餅和抹茶蕨餅。

特濃抹茶起司蛋糕、特濃抹茶跟起司兩種風味明顯的食材，放在一起卻很融合！白玉紅豆最中餅的造型好美，粉紅色梅花形狀的餅皮包裹著紅豆泥及一顆白！

抹茶蕨餅的口感很類似涼糕，本身沒有什麼味道，淋上一旁的黑糖蜜在軟Q彈牙的蕨餅上，接著沾一些底層的黃豆粉，特別的口感！

嚴選自京都宇治茶園的茶葉，入口即能感受到滑順芳醇的抹茶香，讓人宛如置身在日本一般，不虧是百年抹茶老舖，處處都是抹茶！

「老爺酒店日式下午茶」，秉持傳統和風，精緻日式下午茶，精緻日式深綴黑底的日式三層餐盒，上方兩層滿載濃濃京都風味的手工開胃菜及壽司料理，下層搭配和菓、洋風甜點及水果！有三種茶可以選。

玄米茶是在蒸青茶裡加入炒香的胚芽米製成，也就是將大火炒香的玄米調配綠茶的日式香茶。

焙茶是指煎茶和番茶的綠茶茶葉在變紅之前經過大火烘焙過後的日本綠茶，咖啡因含量較少清淡的口感搭配獨特的甜味，清香宜人。

煎茶採用極生的綠茶，味道苦澀卻略帶甘味，調和的恰到好處，是日本的代表茶飲。滋味清爽，口感滑潤。

坐在靠窗的座位，還可以一邊喝茶，一邊欣賞中山北路的林蔭，這裡真是另一種下午茶的好選擇。

偶爾和三五好友品嚐中式、日式下午茶，也很優雅的！

作者為資深廣告人

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(中時新聞網)