疫情籠罩下，2020年台灣經濟成長率估仍有近3%表現，全國稅收卻年減2.9% ，近11年首度下滑，財政部表示，主因在於營所稅因租稅優惠上路、疫情影響大幅衰退，貨物稅退稅大增，致使稅收與經濟走勢脫鉤。

主計總處1月29日公布2020年台灣經濟成長率概估為2.98%；相對的，去年全國稅收2兆3987億元，則年減2.9%，近11年來首見下滑，比2019年減少719億元。

財政部今天發布「2020年稅收徵起情形分析」報告，對去年稅收與經濟成長率脫鉤，統計處說明，以近年走勢來看兩者常有偏離現象，原因有3項，首先是物價因素，經濟成長率指實質國內生產毛額（GDP）的變動率，為剔除物價影響後量的變動，但稅收增減則同時包含價、量因素在內。

其次，GDP是商品產出總價值扣除中間投入後的各業附加價值加總，而稅收則是依稅目不同，各有不同課徵稅源；再者，稅制、稅率變動以及稽徵機關祭出加強專案查核等措施，也會造成稅收走勢未必與經濟成長趨勢一致。

而2020年稅收會下滑，就是受稅制變化、租稅優惠上路，以及政府因應疫情祭出紓困措施所致。

2020年營所稅年減1709億元，減幅達26.4%，創歷年之最，主因上市櫃公司前年獲利衰退，使去年申報稅額減少，加上未分配盈餘稅率由10%調降為5%，並新增產創租稅優惠適用，加上放寬受疫情影響企業，稅款可延、分期繳納，9月也可免暫繳申報，導致稅收大減。

在貨物稅方面，去年年減67億元，減幅3.8%。主因包含2020年新車掛牌數創2006年來新高，使「中古車汰舊換新減稅優惠」退稅金額大增，同時，適用「節能家電減稅優惠」的退稅額也年增1.4倍，加上部分受疫情衝擊廠商申請延、分期繳稅導致。

所幸，2020年因資金「錢進股市」，且因疫情控管得當，國內消費回溫，加上房市轉熱，證交稅、營業稅等表現創歷年新高，土增稅也來到近5年高點，部分緩解稅收下滑幅度；至年底，全國稅收實徵數雖低於預算目標，中止連6年達標紀錄，但僅短徵223億元。（編輯：潘羿菁）1100220

(中央社)