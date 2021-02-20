為了提升手機螢幕對機身佔比，智慧型手機公司可說是無所不用其極。解決方案有很多種，大部分是針對螢幕進行切割，預留前鏡頭（或其他感測器）的空間，此外則還發展伸縮鏡頭或是翻轉鏡頭的設計；其中，將鏡頭置放在螢幕下方，則是另外一個解決方案，中興（ZTA）就在2020年下半年推出了世界首款採用螢幕下鏡頭的手機Axon 20 5G，不過雖然技術新穎，但卻大量犧牲了前鏡頭的表現，在DxOMark評測中寫下了難堪的成機。

根據相機評測機構DxOMark給出的最新報告，中興Axon 20 5G前鏡頭取了前所未有的新低，僅獲得26分評價。對比當前手機前鏡頭最高分 104分（華為Mate 40 Pro）來說，兩者差距相當巨大而明顯。

規格上中興Axon 20 5G採用了高通Snapdragon 765G處理器，前置3200萬畫素鏡頭，光圈f/2.0，搭配螢幕下閃光燈，可錄製1080p 或是 720p 影片。DxOMark指出，Axon 20 5G採用的螢幕下鏡頭方案，在機身設計上給人留下深刻印象，但是在影像品質上也做了極大犧牲，幾乎在任何評量的標準下表現都嚴重低於平均水平。

DxOMark指出Axon 20 5G在拍照上曝光跟對焦性能相對穩定，但是因為獨特的螢幕下鏡頭設計，確實在拍攝時造成很多照片品質的問題，舉例來說在拍攝靜態照片時，很難拍出理想的色彩，常會出現白平衡色偏，膚色也不自然。螢幕下閃光燈的效果也不如常見的顯示螢幕補光效果，導致閃光落差很嚴重，可提供的額外光線也不多，所以拍攝的品質不佳。

追求高螢幕占比，是當前智慧型手機品牌一致的目標，但是所選擇的方案各有不同，中興Axon 20 5G採用的算是最為極端的作法，雖然可實現相當漂亮的手機正面螢幕設計，但是對於前鏡頭的表現也得讓步，有大量的犧牲。這很可能得回到另外一個嚴肅的問題來討論，就是前置鏡頭是否那麼的重要？或許對於不少使用者來說，前置鏡頭使用的機率比主鏡頭要低，但是在可提供視訊會議、視訊通話、自拍等（或者說近期有不少手機也開始強調前後鏡頭同步拍攝）功能的前提上，前置鏡頭看來確實很有存在的必要，也將是智慧型手機廠得想盡辦法克服的難題！

(科技)