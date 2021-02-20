球王喬柯維奇(Novak Djokovic)順利殺入澳網決賽，看到在女單準決賽鎩羽而歸的小威廉絲(Serena Williams)，他還特地大肆讚揚。喬柯維奇說：「我完全能理解小威做出的奮鬥，她是個令人驚異的勇士，激勵著全世界男性與女性的運動員。」

小威對於澳網失利非常悲傷，她敗給大坂直美，大滿貫單打紀錄停在23座。今年澳網是比較特別的一年，因為單打大滿貫24冠的紀錄保持人馬格麗柯特(Margaret Court)就是澳洲人，78歲的她在上個月的澳洲國慶日(1月26日)獲頒平民最高榮譽「澳大利亞同伴勳章」，澳網的一個球場也以她命名。

由於馬格麗柯特形象不佳(白人、恐同、恐跨性別)，除了澳洲自家人，西方主流媒體幾乎都支持小威，希望她追上24冠紀錄。同性戀團體批評她「這個製造仇恨與對立的人，就算拿再多次大滿貫也不配國家最高榮譽。」

喬柯維奇說：「我覺得你們要從更廣的角度來看小威，她在場內與場外所悍衛的一切，不只是網球界，她是史上最偉大的運動員之一。當你正在追逐歷史紀錄時，這種巨大的壓力即使你身經百戰也難以承受。我很榮幸能與她處在同一個時代，親眼見證她的傳奇。」

退役職籃球星韋德(Dwyane Wade)說：「如果要我選擇一位史上最偉大的運動員，我選擇小威廉絲。即使是偉大的湯姆布雷迪(Tom Brady)也比不上。她有數不清的輝煌戰績，最重要的是她在懷孕中拿下大滿貫單打冠軍。」

(中時新聞網)