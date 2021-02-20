此前一饒舌歌手由於在歌曲中歌頌恐怖主義和汙辱皇室，遭到警方逮捕，西班牙數個城市已經連續四個晚上出現街頭暴力，對警方和附近居民丟擲石塊酒瓶，西班牙警方在周五晚間逮捕數名抗議者。

出身加泰隆尼亞的饒舌歌手、詩人和政治活躍者Pablo Hasel，以其激烈反對當權者而聞名，近日遭判刑九個月，引發西班牙言論自由的爭論，並促使政府宣布，將減少對言論表達的限制。

抗議者對警方和鄰居丟擲石塊，巴塞隆納兩家銀行和企業遭到攻擊。西班牙總理Sanchez譴責暴力行為，表示民主保障言論自由，包括表達最可怕和荒謬的想法，但是民主從不保護暴力；Sanchez也在一活動中承諾會放寬和改善言論自由。

在先前連三晚的抗議活動中，警方施放催淚瓦斯和泡沫彈；抗議者則火燒垃圾桶、摩托車，搶劫商店，馬德里和其他城市都發生衝突事件。

警方周五在首都逮捕三人，本周在巴塞隆納和周遭逮捕近60人。

國際特赦組織則呼籲西班牙法律的改革，稱反恐也不公平地限制了民眾街頭示威的權利。

(時報資訊)