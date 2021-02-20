5G、WiFi6/6E可說是未來幾年電子產業重要成長引擎，備受市場期待，5G的熱潮其實自2019年甚至更高就已經被市場持續熱炒，相較於WiFi6的討論熱度似乎從去年才興起，其實自去年下半年起，WiFi6在市場都已經開始大量出貨，今年有機會追上WiFi5(802.11ac)，且WiFi6/6E、5G是共存加分的，法人也點名，聯發科(2454)、立積(4968)將是明顯受惠股。

美國聯邦通訊委買會(FCC)於2020年4月開放6GHz頻段給WiFi未授權頻譜使用，也象徵著WiFi6進化至WiFi6E，不僅具備所有Wi-Fi6強化的功能，也包括更新的頻譜，法人就預估，2021~2022年Wi-Fi6/6E滲透率分別達44%與65%，也將替網通晶片產業帶來可觀商機，聯發科、立積將為明顯受惠股。

GSMA預估，全球物聯網(IoT)連接數在2025年將上看246億，除一般可預期的智慧型手外，快速成長的IoT應用將是WiFi6晶片組出貨量成長的關鍵，根據Strategy Analytics資料顯示，WiFi6在終端裝置滲透率將自2020年的18%提高至2021年44%左右。

儘管Wi-Fi6/6E與5G網路皆提供高頻率，技術基礎相仿，但其實該兩項聯網標準之間存在互補性，共存之下將有利於網路傳輸，更重要的是，對於網路基礎建設的成本更具效益；5G蜂巢式網路提供較大的覆蓋區域與完整移動性， WiFi6/6則因覆蓋區域有限、興建成本較低，是智慧家電等室內應用的理想解決方案。

新的Wi-Fi6E標準今年將首度在北美、歐洲起飛，聚焦於高功率應用，如路由器、閘道器等網路設備，法人表示，就WiFi系統單晶片(SoC)，聯發科可望將隨博通、高通之後，在無線基地台網通市場中受惠於WiFi6所帶來的利多。至於WiFi PA方面，預期立積將受惠於WiFi6趨勢，力拚贏得全球網路業者WiFi6路由器、閘道器標案，並預期立積得益於其較完整的被動射頻元件產品線，加上具成本優勢的WiFi PA能在大陸智慧型手機WiFi 5 FEM市場擴大市占率。

(時報資訊)