【現場直播】江啟臣宣布競選連任 為黨找「造王者」現場最新說明

國民黨主席即將進行改選，現任黨主席江啟臣今(20日)宣布正式參選，爭取連任，下午他也現身說明參選宣言。

江啟臣20日下午提到，去年3月當選國民黨補選黨主席，至今將近一年時間，從就任開始跟團隊、黨部同仁、同志展開改革工作，這些階段當中，也遇到不少困難、挫折、挑戰，大從高雄市長罷免、議長補選、市長補選、蔡政府等，特別是開放萊豬進口，也推動相關反萊豬運動，還有很多黨改革工作，到今天快一年的時間，國民黨正走在一條正確的道路上，我會勇於接受挑戰，繼續爭取黨主席連任，將會參加選舉。

江啟臣強調，將勇於承擔並接受挑戰，投入今年黨主席選舉，爭取黨員的支持，繼續深化國民黨的改革工作、實現「護食安、保民主」公投，並以宏觀的政策與願景，爭取全民的認同，帶領國民黨重返執政。至於，最受注目的兩岸政策，他強調，每一個候選人都會提出具體、短中長期兩岸方案，給社會大眾作為參考。

針對在臉書發表參選宣言，江啟臣解釋，自己認為應把為何參選黨主席的想法跟選民報告。至於對於其它有意參選者的看法，江啟臣認為參選不參選是個人的選擇，予以尊重。

江啟臣坦言，其實參選聲明都是他對政治的看法，必須感謝所有在國民黨低迷時繼續奮戰的好友、前輩們，當然也包括前主席們，這段期間自己常常請益他們，他們在關鍵時刻甚至跳出來，感謝他們對黨內依然能夠幫忙協助。

國民黨主席選舉規畫7月登場，目前正式表態要參選有中廣董事長趙少康、前台北縣長周錫瑋、孫文學校校長張亞中等人，日前才說要好好思考是否爭取連任的黨主席江啟臣，20日在臉書正式宣布投入國民黨主席選舉，力拼連任。

(中時新聞網)