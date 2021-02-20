勇氣媽咪趙小僑和劉亮佐結婚3年多，和兒子劉子銓（銓銓）1家3口感情相當好，都滿心期待能有新生命的加入，歷經辛苦努力嘗試1次人工受孕和3次試管嬰兒現在終於成功了！沒想到為了保住寶寶不但要一直吃會頭暈想吐的藥，更要打針打到肚子瘀青，很開心能跟粉絲們分享懷孕的好消息。

●求子不是努力就能成功 小僑落淚仍不氣餒

趙小僑和劉亮佐婚後積極檢查、調養身體希望能自然受孕，不過一直沒能等到「2條線」，於是小僑在40歲生日的前一刻決定踏進醫院，怕打針的她一開始先做人工受孕，失敗後才進行傳統試管，取了10幾顆卵子植入3顆，滿心期待卻又落空，一向樂觀的她沮喪的問：「為什麼是我」，努力卻不會成功，引起許多求子夫妻共鳴。許多粉絲心疼留言分享求子經歷，也鼓勵小僑繼續努力。

昨（19日）晚小僑在自己的Youtube頻道「趙小僑女人說」宣布懷孕消息，從經歷2次試管失敗，到第3次試管驗孕開獎當天，送子鳥11生殖中心院長賴興華醫師打開電腦給小僑看驗孕結果，抽血懷孕指數（HCG）達69.53，小僑驚呼第1次看到自己這麼高的成績，當下忍不住喜極而泣，心情久久難以平復。劉亮佐在影片中也分享，陪伴小僑求子的過程非常心疼她，除了吃藥打針，還有很多身體上不舒服的反應和狀況，但是小僑很堅強都挺過來了。

●三代試管精準挑選 提高胚胎著床率

劉亮佐夫妻來到台北送子鳥生殖中心經過2次取卵收集到了33顆卵子，40歲的趙小僑保養得宜卵子庫存量AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）數值佳，所以能取到的卵子數量多，最後培養出了9顆漂亮的囊胚。

除了數量外，品質更是試管成功的關鍵，因為高齡染色體異常的機率比較高，9顆囊胚中染色體正常的平均只會有1至2顆，因此賴興華醫師建議在胚胎植入前先做染色體的篩檢，也就是俗稱的「三代試管」。小僑使用台灣艾捷隆PGS（PGT-A,著床前染色體篩檢）技術，以MitoScore粒線體指數，為胚胎著床潛能進行排序，優先植入高著床率的胚胎，因此可以降低流產率。

●調整子宮環境 搭配ERA精準植入

因胚胎珍貴得來不易，且有植入失敗的風險，為了避免在錯的時間植入，浪費掉好的胚胎，賴興華醫師建議小僑進行「子宮內膜三合一檢測（EndomeTIRO）」，以子宮內膜容受性檢測（ERA）來確認最佳著床時間。

賴興華醫師說明，子宮只有在著床窗口打開的時候才會接受胚胎著床，約有3成的女性著床窗期與大多數人不同，再搭配EMMA（子宮內菌叢檢測）和ALICE（子宮內益菌檢測）發現子宮內膜中好菌偏少，因此讓小僑補充益生菌，調整子宮內膜環境至胚胎最適著床狀態。

各代試管比較一覽表。（圖／NOW健康提供）

●動態三採找出胚胎殺手

但第2次植入仍舊失敗，賴興華醫師發現小僑身體可能會攻擊胚胎，必須先調整後再安排植入，經過將近半年的時間，小僑進行第3次植入終於成功，目前已懷孕15週。此次植入同樣是PGS（PGT-A）後的胚胎，在符合ERA（子宮內膜容受性檢測）的時間植入，並且動態三採密切追蹤免疫等相關數值。

小僑因為要讓寶寶穩穩的住下常常需要打針和吃藥，家裡因此有一大堆針筒，肚皮也都常瘀青，吃藥也讓她常覺得頭暈想吐，整天昏昏沉沉，讓老公看了非常不捨，但小僑為了寶寶不覺得辛苦，所幸這次採取三代試管普拉斯的療程終於成功。

●三代試管普拉斯 精準試管成功率高達8成

「胚胎外表會騙人」，賴興華醫師分享，小僑保養得宜，不看身分證不知道「真實年齡」，就像胚胎不做PGS（PGT-A）（著床前染色體篩檢）哪知是否有「唐氏症」？囊胚植入不做ERA（子宮內膜接受性檢測）有3成機率會錯過「著床窗口」，壞蛋（兇手）何時出沒無法預知，但也不要氣餒，重要的是停下腳步，請偵探「精準」找出原因並排除。

賴興華醫師表示，透過精準醫療「三代試管普拉斯（IVF 3+）」植入1顆胚胎的成功率高達80%，但剩下的20%常成為懷孕最後1哩路的絆腳石，必須從療程的各個關卡中判斷可能原因，例如免疫、血栓數值可能植入前都正常，植入後才出現異常，可能會因此影響胚胎著床，需要動態三採追蹤、調整用藥等，讓母體的調整到最好狀態才能順利迎接寶寶入住。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)