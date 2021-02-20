Razer宣布推出類比式光軸（Analog Optical Switch）的最新Razer Huntsman V2 Analog 鍵盤。透過類比式光軸，玩家遊玩電腦遊戲時，無須手把就能操作真正全方位的方向動態。每個按鍵均可自訂及編程，其觸發鍵程僅為毫米級別，給予玩家前所未見的遊戲體驗新境界。

Razer類比式光軸（Razer Analog Optical Switch）是創新的鍵盤按鍵軸技術，集合了三大元素：類比輸入、可調整的觸發動作及雙階觸發。類比輸入模擬類比遊戲桿，讓操控更順暢、細微且靈活。設計精巧地移除8向WASD 移動方式的限制，達成真正的360度動作操控，適合使用手把遊玩的遊戲，如第三人稱遊戲、多平台射擊遊戲、賽車遊戲及駕駛模擬器。 玩家可調整每一個按鍵的觸發鍵程，自訂1.5毫米觸發鍵程或3.6毫米深沉扎實擊鍵感，符合個人遊戲風格。雙階觸發鍵程讓玩家以兩個不同觸發鍵程，單次擊鍵即可啟動雙功能。在遊戲中，一按觸發多個技能，例如敲擊一個鍵，不同鍵程，可同時發出拿出手榴彈及投擲的指令。

Razer周邊設備業務資深副總裁張承志表示：「我們處於遊戲鍵盤按鍵軸技術領域的最前端，並不斷創新研發。透過與社群反覆測試及研究，我們設計出全新的鍵盤軸，開啟遊戲體驗新世界的大門。玩家以Razer類比式光軸技術盡享過人的優勢，釋放電腦遊戲的潛力，擁有全盤操控。」

類比式光軸繼承廣受好評的Razer光學按鍵軸，觸發速度如光速。Razer類比式光軸追蹤有多少光線通過軸心，讓鍵盤測量按下每個按鍵的程度。與傳統的機械軸截然不同，類比式光軸的運動組件較少且無須金屬接觸 — 僅採用光線。設計杜絕了物理接觸導致的磨蝕衰退，讓類比式光軸可承受高達 1 億次的擊鍵。

Razer Huntsman V2 Analog 作為Huntsman家族的新成員，其設計參考了社群對Huntsman Elite的建議，同時沿用粉絲喜愛的配置及多功能數位調整鈕。雙射出成型 PBT 鍵帽增添強韌的質感表面，較傳統的ABS 材質更加堅固耐用，其標準鍵盤設置方便作出個人化設定。Razer以 PBT 鍵帽升級套件讓用家進一步個人化獨一無二的鍵盤，提供 4 種不同的顏色：Classic Black、Quartz Pink、Mercury White、及 Razer Green，每款顏色獨立發售。

最新的Huntsman V2 Analog 由單根編織纜線供電，配置第二纜線以自選的USB 3.0 傳遞訊號。附隨轉插器，用家可選擇以USB Type-C或USB 3.0 Type-A連接鍵盤。

鍵盤底部每邊都設有發光模組 — 磁吸式人造皮革柔軟護腕墊同樣具備底部發光效果。玩家可透過Razer Synapse 3，以1,680 萬種色彩自訂燈光效果。遊戲專用的Razer Chroma燈光效果與多款人氣遊戲相容，遊戲時能顯示出動態互動效果。玩家可把Razer Huntsman V2 Analog和支援Razer Chroma的裝置連接，及透過Philips Hue與Razer Chroma整合，同步居家智能燈光。

(科技)