忍者400抵不過彰化139線死亡彎道 騎士壓車28萬化成火球

彰化139線道今天(20日)又有重機摔車了；一輛重機在壓車過彎時，因強烈摩擦地面造成整部機車狂燒起來，最後燒成一團爛鐵；奇蹟的是，蕭姓騎士因為有戴緊安全帽、穿防摔衣，因此逃過火劫，但看著愛車如入熔鋼場，花28萬元買的KAWASAKI忍者400重機，化成一團熊熊烈火，當場欲哭無淚。

彰化139線道是肇事頻繁路段，19公里處是出了名的「死亡彎道」，今天又發生過彎自摔的火燒車，機車起火狂燃，路過重機騎士都不禁停下來觀看，紛紛驚訝「太慘了!」後方車輛也因此回堵好幾公里，幸好騎士逃過了一劫，真是不幸中的大幸。

彰化139線 騎士壓車過彎火燒車 28萬元經典款化成一團熊熊烈火。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化139線 騎士壓車過彎火燒車 28萬元經典款化成一團熊熊烈火。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化139線 騎士壓車過彎火燒車 28萬元經典款化成一團熊熊烈火。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化139線 騎士壓車過彎火燒車 28萬元經典款化成一團熊熊烈火。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化警方調查，意外發生在139線19公里處，是彰化市通往芬園鄉的路段，30歲的蕭姓男子過彎壓車，機車過度摩擦地面起火，人飛出去，還好平安落地。過往民眾紛紛停車報案，彰化縣消防第一大隊也緊急趕赴現場迅速滅火。

「哇塞，就在監視器前燒起來，太會挑地點了。」影片流出網友熱議，燒毀是KAWASAKI忍者400重機，是黃牌重機的經典款，網友留言表示「這個帥哥可能存了許久才買的，愛車燒毀的痛，感同身受啊」、「人沒事已經是萬幸了」、「壓車的教訓，不要上山練技術了，這次算幸運，只怕萬一不小心害已又害人啊」。

(中時 )